Rüzgar tersten esince düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan pilot, Alanya Kalesi civarında rüzgar ters esince kontrolünü kaybedip kayalıklara düştü. Yaralı pilot Sahil Güvenlik helikopteri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alanya Kalesi yakınlarında yaşandı. Yamaç paraşütüyle havalanan Ersin Cüneyt (30), Alanya Kalesi Adam Atacağı olarak bilinen bölgeye geldiğinde ters esen rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybedip kayalık alana düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine kayalık olması nedeniyle ambulansın ulaşamayacağı bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan pilot, sedyeye konularak helikopterle bulunduğu yerden alınıp hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.