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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Antalya’da kontrolünden çıkan araç, üst geçit üzerinde takla attı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Muratpaşa ilçesi İller Bankası kavşağı Gazi Bulvarı üst geçit üzerinde, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ANB 883 plakalı aracın sürücüsü H.B., üst geçit üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun solundaki bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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