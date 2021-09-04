Arı sütü, ciltte çizgilerin ve kırışıklıkların önüne geçilmesini destekliyor

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı sütünün zengin besin bileşimi ile hem cildin nem dengesini koruduğunu hem de çizgilerin ve kırışıklıkların önüne geçilmesine destek verdiğini belirtti.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı arı sütünün içeriğinden ve doğal cilt bakım formüllerinde yer almasının önemini anlattı. Arı sütünün yüksek besleyici özellik gösteren antioksidan kaynağı doğal bir arı ürünü olduğunun altını çizen Samancı, içerdiği proteinler, lipidler, vitaminler, mineraller, amino asitler ve özel bileşenler ile sağlık destekleyici aktivite gösterdiğini belirtti. Arı sütünün zengin besin bileşimi ile cildin nem dengesinin koruduğunu ve çizgilerin ve kırışıklıkların önüne geçilmesine destek olduğunu belirten Samancı, “Kendine özgü bir bileşen olan 10HDA ile kolajen üretimini uyararak cilt bariyerini destekler. İçerdiği yüksek orandaki biotin ile keratin üretimini uyararak cilt bariyerinin güçlenmesini sağlar. Arı sütü, bileşiminde bulunan lipidler ile cilt bariyerinin yağ dengesini sağlamaktadır. Bu özelliğiyle kuru ve döküntülü ciltler için etkili bir bakım desteğidir. İçeriğindeki B, C ve E vitaminleri ise cilt lekeleri için etkili doğal bir üründür” dedi.



“Güneşin zararlı ultraviyole ışınları hücresel hasara sebep olarak insan cildine hasar verir"

Sözlerini arı sütü içerikli kremlerin olumlu etkilerinin kanıtlandığı bilimsel çalışmalarla devam ettiren Samancı, “Güneşin zararlı ultraviyole ışınları hücresel hasara sebep olarak insan cildine hasar verir. Bilimsel çalışmalar, arı sütünün DNA ve dokuları oksidatif hasara karşı koruyucu özelliği olduğu göstermektedir. 2019 yılında Endonezya’da Sriwijaya Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, cilt yüzeyine arı sütü içeren krem uygulamasının ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuğu değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan ultraviyole ışın hasarına uğramış cilt bariyerine sahip 30 rat iki gruba ayrılmıştır. İlk gruptaki ratlara sırasıyla yüzde 2,5, yüzde 5 ve yüzde 10 oranlarında arı sütlü krem uygulaması yapılmıştır. İkinci grup ise kontrol grubudur ve arı sütlü krem uygulaması yapılmamıştır. Çalışmanın sonucunda, yüzde 10 oranında arı sütü içeren kremin kontrol grubuna kıyasla ultraviyole ışın hasarına uğramış cilt bariyerinde daha hızlı bir iyileşme sağladığı görülmüştür. Araştırmacılar, arı sütünün antioksidan üretimini arttırdığını ve cilt bariyerinde koruyucu etki sağladığını bildirmişlerdir” açıklamasına yer verdi.



"Cilt bakım ürünlerinde doğal içerikler tercih ederek bu durumun önüne geçmemiz gerekiyor"

Arı sütünün hem beslenme hem de cilt adına faydalanılması gereken doğal bir ürün olduğunu belirten Samancı “Bu güçlü etkileri düşünüldüğünde doğal cilt bakım formüllerinde arı sütünden yararlanılması kaçınılmaz oluyor. Günümüzde sıklıkla maruz kaldığımız kimyasal maddeler cildimize ve organlarımıza büyük zarar veriyor. Cilt bakım ürünlerinde doğal içerikler tercih ederek bu durumun önüne geçmemiz gerekiyor. Arı sütü bu formüllerde faydalanılabilecek etkili ve doğal bir bileşen. Arı sütü, diğer doğal arı ürünleri ve doğal bitkisel yağların olduğu içerikler ile cildinizi destekleyebilirsiniz. Bu noktada ürünleri güvenilir markalardan temin edilmesi, bu markaların gerekli kalite sertifikaları ve analiz sonuçlarına sahip olması çok önemli” dedi.



"Cildin nem ve yağ dengesini koruduğu, sıkılaşmasını desteklediği görülüyor"

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ise arı sütünün cilt sağlığındaki rolünü ve antiaging etkisi şu sözler ile anlattı: “Yapılan bilimsel çalışmalar, arı sütünün içeriğinde kendine özgü bir bileşen olan 10HDA’nın antiaging etki gösterdiğini bildirmektedir. Bu bileşen ile arı sütü cilt sağlığını destekleyen doğal bir arı ürünüdür. 2020 yılında Kore Dermatolojik Bilimler Enstitüsü’nde yapılan in vitro koşullardaki bilimsel çalışmada, arı sütünün insan keratin hücreleri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada arı sütü ve 10HDA’nın, ultraviyole ışınlarından zarar gören keratin hücrelerinin çoğalması ve yenilenmesi üzerine etkisi incelenmiştir. Keratin hücrelerine 100 g/mL arı sütü ve 100 M 10HDA desteği verilen çalışmasının sonucunda ultraviyole ışın kaynaklı cilt hasarının önüne geçildiği görülmüştür. Araştırmacılar, arı sütünün cilt sağlığını destekleyen güçlü doğal bir bileşen olduğunu bildirmiştir. Arı sütü doğal cilt bakım formüllerinde destek olarak kullanılabilecek antiaging etkisi bilimsel yayınlarla da kanıtlanmış doğal bir arı ürünü. Cildin nem ve yağ dengesini koruduğu, sıkılaşmasını desteklediği görülüyor. Kozmetik sektörü mutlaka cilt lekelenmelerinde, kırışıklıklarda ve cilt bariyerinin hasarında olumlu etkileri kanıtlanmış doğal arı ürünlerini formüllerine dahil etmeli.”

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