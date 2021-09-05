Köpeklerin parçaladığı kedi 'Luka'ya saldırı anı kamerada



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da mimar Ahmet Sönmez'in sahiplenip büyüttüğü kedisi 'Luka', sokak köpekleri tarafından parçalandı. Oturduğu sitenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anını izleyen Sönmez, belediyeye şikayette bulunup köpekler için önlem alınmasını istedi.

Mimar Ahmet Sönmez, iki yıl önce sokaktan sahiplendiği ve Muratpaşa ilçesinde yaşadığı sitenin bahçesinde büyüttüğü 'Luka' adlı kedisinin, toplu halde dolaşan köpekler tarafından parçalanıp öldürülmesi üzerine önlem alınmasını istedi. Saldırıyı güvenlik kamerası görüntülerinde izledikten sonra belediyeye şikayette bulunan Sönmez, "Köpekleri hala buralarda görüyorum" dedi. Kedisine saldıran köpeklerin küpesiz fotoğraflarını çektiğini de anlatan Sönmez, "Kedimi öldürdüler. Kamera görüntülerine saldırı anı tüm çıplaklığıyla yansımış. İzlerken tüylerim ürperdi çok üzüldüm" dedi.

'ÇOCUĞUM GİBİYDİ'

Kedisinin kış aylarında evinde, yazın ise sitenin bahçesinde yaşadığını belirten Sönmez, "Kedim Luka'yı doğasından koparmadan bakımını üstlendim. Benim çocuğum gibiydi. Kimileri diyor ki 'Alt tarafı bir kedi', hayır öyle değil, o benim çocuğum gibiydi. O kadar cana yakındı ki sitenin bahçesinde yaşayan diğer kediler kaçıp canlarını kurtarıyor ama o köpeklerin kendisine zarar vereceğini düşünmediği için oturduğu yerde yakalanıyor. Can havliyle kaçmaya çalışıyor ama sürü tamamen etrafını sarıp öldürüyor" diye konuştu.

'SÜRÜ HALİNDE SALDIRGAN OLUYORLAR'

Sürü halinde gezen köpeklerin insanlar için de tehlikeli olduğunu söyleyen Sönmez, "Fanatik bir hayvanseverim. Kedimin köpekler tarafından öldürülmesi beni derinden üzdü. Fakat onlar da birer canlı. Sadece sürü halinde gezmeleri engellenmeli. Çünkü sürü halinde olduklarında saldırgan oluyorlar. Bir çocuğa veya yetişkin birine de zarar verebilirler. Yetkililerin önlem almasını istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-09-05 10:41:28



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