Kepez Belediyesi Güreş takımı sporcusu Elif, milli takım kampına davet edildi

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Kepez Belediyesi, Güreş takımı sporcusu Elif Atakan, Ay Yıldızlı güreş mayosunu giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş takımı sporcusu Elif Atakan, 115 Eylül tarihleri arasında İzmir’de yapılan 1213 yaş milli takım kampına davet edildi. Atakan, Ay Yıldızlı mayo giyme heyecanı yaşıyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nü temsil eden Atakan, ‘Benim milli kampa davet edilmemde emeği geçen tüm antrenörlerime sevgilerimi sunuyorum. Antalyalıları onurlandırmak için elimden gelen çabayı göstereceğim’ dedi.

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