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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı

İHA

Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı

Antalya’da arkadaşının evinde ölü bulunan 28 yaşındaki kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür arkadaşının evinde kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle'nin (28) odasında hareketsiz şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Karagülle’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülseda Karagülle’nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Karagülle'nin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından halası ve babası tarafından toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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