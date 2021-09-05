Antalya’nın en işlek yolunu trafiğe kapatıp çiftetelli oynadılar Antalya’da düğün konvoyunun tepki çeken görüntüsü Gelin ve damat araçtan inip oyun oynadı

Antalya’da bir düğün konvoyundaki vatandaşlar en işlek yolu trafiğe kapatarak meşale yakıp çiftetelli oynadı. Gelin ve damadın da araçtan indiği olayda uzun araç kuyrukları oluştu. Dakikalar süren olay tepki çekti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı Güllük alt geçidinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki bir grup, birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Konvoyun önünde bulunan gelin ve damadın içerisinde bulunduğu araçtan, gelin ve damat da aşağı indi. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, meşale yakıp çalan müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyıp sosyal medyada yayınlandı. Vatandaşların duruma tepki olarak uzun süre korna çaldığı görüldü.

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