Muratpaşa Belediyesi okul servis araçlarını dezenfekte etti

Muratpaşa Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul servis araçlarını dezenfekte etti.



Muratpaşa Belediyesi, pazartesi başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılının kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak için okulların ardından servis araçlarını da dezenfekte etti.

Dezenfekte işlemi için Antalya Servisçiler Odası’na kayıtlı okul servis araçları günün erken saatlerinde Muratpaşa Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine geldi. Ekipler, araçları en ince ayrıntısına kadar dezenfekte etti. Hostesliğin ardından dört yıl önce servis şoförlüğüne başlayan İlkay Şahin, servisinin dezenfekte işlemiyle birlikte sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye hazır hale geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.