Büyükşehirden Manavgat’ta ihtiyaç sahiplerine ev ve mutfak eşyası yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta çıkan orman yangınında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.



Büyükşehir belediyesi, Manavgat, Gündoğmuş ve Akseki’de meydana gelen orman yangını sonrasında hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Evleri, eşyaları yanan, hayvanları telef olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tek tek tespit edildi. Uzman ekiplerin yaptığı tespit sonrasında belirlenen ihtiyaç sahiplerine, ev ve mutfak eşyası dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ekipler geçici olarak başka evlere taşınan ailelerin acil kullanabileceği malzemeleri teslim ediyor. Beyaz eşya, kanepe, kıyafet ve mutfak eşyası gibi birçok ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Manavgat Ulukapı’da evi tamamen yanan Ayşe Ünal, geçici olarak bir eve taşındığını, Büyükşehir ekiplerine ihtiyaçlarını bildirdiğini ve kısa zaman içinde temin edildiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yangının ilk çıktığı andan itibaren Manavgat’ta yer aldığını belirterek, “Ekiplerimiz yangın söndükten sonra kısa zamanda hasat tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızı asla mağdur etmeyeceğiz. Kısa zaman içinde yaraları sarmak istiyoruz. İhtiyaç sahiplerini belirleyerek, eşya yardımı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın her zaman yanında olacak” dedi.

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