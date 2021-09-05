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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de off road buluşması

İHA

Kepez’de off road buluşması

Kepez Belediyesi Dokuma Park heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapıyor. Dün test sürüşleriyle başlayan ‘OffRoad Buluşması’, bugün Ödüllü Offroad ve Halk Katılımlı Parkur Turları ile devam ediyor.

OffRoad tutkunları DokumaPark’ta buluştu. Kepez Belediyesi ve Çeşitli OffRoad kulüplerinin katkılarıyla düzenlenen OffRoad Buluşması’ 4 Eylül Cumartesi günü ‘Pist Test Sürüşleri’ ile başladı. Heyecanın doruk noktaya ulaştığı test sürüşleri bugün, Ödüllü Offroad Oyunları ve Halk Katılımlı Parkur Turları ile sürüyor. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda tutkunu bir araya getiren yarışlarda, Türkiye’nin çeşitli noktalarından bir çok pilot start aldı. Yarışlarda, araçlar belirlenen noktalardan geçerek etabı en az hatayla ve en kısa sürede tamamlamaya çalışacaklar. Zorlu mücadeleyi en az hatayla geçen pilotlara ödülleri, saat 18.00’da yapılacak ödül törenin de takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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