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Eğitim öğretim yılı başlarken, öğretmenler taleplerini dile getirdi Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan taahhütler yerine getirilmeli”

İHA

Eğitim öğretim yılı başlarken, öğretmenler taleplerini dile getirdi Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan taahhütler yerine getirilmeli”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 20212022 eğitimöğretim yılı başlarken eğitimin niteliği ve verimliliği için eğitim çalışanlarının sorunlarının çözülmesinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu aktardı. Miran, “Salgın döneminde her şeye rağmen eğitimöğretimi devam ettirmek için fedakarlık yapan, inisiyatif kullanan eğitim çalışanlarının beklentileri karşılanmalı, 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan taahhütler yerine getirilmeli, projeler hayata geçirilmelidir” dedi.

“PCR testi zorunluluğu kaldırılmalı”
Yeni eğitimöğretim yılının tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilere, velilere ve millete hayırlı olmasını dileyen Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yeni dönemde eğitimin bir an önce sorunlardan arındırılması, umut dolu gelişmelere ve vaatleri yerine getirecek somut adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Okulların açılması ile birlikte salgınla mücadelede diğer tüm faktörlerin gözardı edilerek okulların açılmasının, eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya PCR testi zorunluluğuna indirgenmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Miran, “Hukuki dayanaktan yoksun, hatalı ve yanlış olan eğitim çalışanlarına PCR testi zorunluluğu kararı yeniden ele alınmalı; eğitim kamu hizmetinin yürütülmesini zora koşacak, eğitim çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma azmine zarar verecek, kurum içi çalışma barışını bozacak bu hatadan bir an evvel dönülmelidir” diye konuştu.

“Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmalı”
Bunun yanı sıra sendika olarak yıllardır üzerinde durdukları Meslek Kanunu ile ilgili de görüşlerini paylaşan Başkan Miran, öğretmenlerin güvence altına alınmasını sağlayacak kanunun bir an evvel çıkarılmasını beklediklerini dile getirdi. Miran, “Salgın döneminde her şeye rağmen eğitimöğretimi devam ettirmek için fedakârlık yapan, inisiyatif kullanan eğitim çalışanlarının beklentileri karşılanmalı, 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan taahhütler yerine getirilmeli, projeler hayata geçirilmelidir. Öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması isteniyorsa, öğretmene destek niteliğinde, mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlayacak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Sözleşmeli istihdam son bulmalı, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir” dedi.

“Eğitim çalışanlarının yaz dönemi yer değişikliği sorunları çözülmelidir”
Atama ve yer değiştirme hususunda köklü çözüm sağlayacak politikaların geliştirilemediğini de aktaran Başkan Eyüp Bülent Miran, bu durumun motivasyon kaybının yanı sıra mesleki yabancılaşma, psikolojik rahatsızlık, eğitimin niteliğinin artırılamaması, çalışma barışının bozulması gibi sorunlara yol açtığını, atama ve yer değişikliği konusunda, talepleri azami ölçüde karşılayacak, mağduriyetleri önleyecek, adil, hakkaniyete uygun ve sürdürülebilir bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Öte yandan okullarda virüsün yayılımını engellemek adına hijyen ortamının sağlanması ve gereken malzeme temini için ödeneğe ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı. Miran, zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarının ne şekilde karşılanacağı sorununun çözüm beklediğini bu nedenle okul bazlı ödenek tahsisi yapılması, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullandırılması gerektiğini işaret etti.

“Mali ve sosyal haklar iyileştirilmeli”
Memur, hizmetli ve diğer çalışanların mali ve sosyal haklarının da iyileştirilmesi noktasında somut adımlar beklediklerini söyleyen Miran, “Eğitim kurumlarında çalışan personelin haftalık 40 saati aşan çalışmalarının karşılığı fazla çalışma ücreti ödenmesi ya da personel yetersizliği gerekçesine sığınılmadan fazla çalışma karşılığı izin hakkından faydalanmalarının sağlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır. Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, eğitim çalışanlarına yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları belli bir takvim dahilinde periyodik olarak gerçekleştirilmelidir” dedi.

“Kariyer sistemi olmaması hak kaybına sebep oluyor”
Başkan Miran bir diğer çözüm bekleyen konunun ise kariyer sistemi olduğunun altını çizdi. Eğitimcilerin motivasyonunu arttıracak olan bu sistem ile oluşan hak kayıplarının düzeltilebileceğini belirtti. Miran, “Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme uygulamasına yönelik olarak verdiği iptal kararı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun mahkeme kararıyla kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceği noktasındaki içtihadı sonrasında kariyer basamakları sürecinin yasal belirliliğe kavuşturulmaması, adeta unutulmaya terk edilmesi, pek çok hak kaybına sebebiyet vermiştir.Anayasa Mahkemesi kararından bu yana öğretmen kariyer basamaklarına ilişkin herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Öğretmenler haklı bir beklenti içerisindedir” şeklinde konuştu.

“Beklentilerin karşılanacağı adımlar bekliyoruz”
Beklentilerinin karşılanacağı adımların atılmasını beklediklerini söyleyen Miran, “Kariyer basamakları uygulamasının yürürlükte olduğu zaman diliminde yapılan bilimsel çalışmalar, öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının öğretmenleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere teşvik etmenin yanı sıra kendilerini geliştirmelerine ve kariyer basamaklarında ilerlemek için lisansüstü eğitim yapmaya teşvik ettiğini, bu sonuçlar doğrultusunda eğitimde kalitenin artırılmasında önemli bir faktör olduğunu, öğretmenlerin kendini yenilemesi, alanındaki gelişmeleri takip etmesi bakımından olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Kariyer basamakları sistemine yeniden işlerlik kazandırılmalıdır. Bu çerçevede paydaşların görüşleri ve talepleri doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, özgün, sadece sınav odaklı olmayan, süreç ve bireysel çaba odaklı, maddi ve manevi açıdan tatminkar bir kariyer sistemi ivedilikle hayata geçirilmelidir. EğitimBirSen olarak, yeni eğitimöğretim yılının tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını; eğitimin bir an önce sorunlardan arındırılmasını diliyor, umut dolu gelişmelere ve vaatleri yerine getirecek somut adımların atılmasına vesile olmasını temenni ediyor, Bakanlıktan beklentileri karşılayacak adımlar atmasını, kalıcı eğitim politikaları geliştirmesini ve uygulamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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