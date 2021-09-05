48 günde 26 iş yerini soyan şüpheli yakalandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da son 48 günde 26 iş yerinden hırsızlık yapan M.Ö., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği´ne bağlı ekipler, 18 Temmuz ile 4 Eylül tarihleri arasında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde iş yerlerinden hırsızlık olayları ile ilgili çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli M.Ö.'yü yakaladı. M.Ö´nün kasten insan öldürme, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından arandığı da tespit edildi.
Antalya merkezde 18 iş yerinden, Alanya ilçesinde 3 ve Manavgat ilçesinde 5 olmak üzere toplam 26 iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ö., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-09-05 17:03:09
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