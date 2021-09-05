Elmalı´nın başpehlivanı İsmail Balaban (1)

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Semih ERSÖZLER/ELMALI (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669´uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Yusuf Can Zeybek´i yenen İsmail Balaban oldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Elmalı Semih ERSÖZLER

2021-09-05 18:25:42



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