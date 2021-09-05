669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu

İHA

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669.’sı düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, İsmail Balaban başpehlivan oldu.
Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Bu yılın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanan Ali Gürbüz, o güreşte finalde yendiği İsmail Koç’a 4. turda yenildi. Çeyrek finalde İsmail Balaban, İsmail Koç’u, Orhan Okulu, Yıldıray Akın’ı, Yusuf Can Zeybek, Nedim Gürel’i, Kürşat Şevki Korkmaz da Fatih Atlı’yı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Orhan Okulu, İsmail Balaban’la Yusuf Can Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz ile eşleşti. Yusuf Can Zeybek, rakibini yenerek finale yükseldi. İsmail Balaban ise puanlamaya giden müsabakada rakibi Okulu’yu yenerek finale yükseldi.
İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek arasında oldukça çekişmeli geçen ve 19 dakika süren final müsabakasında rakibini yenmeyi başaran İsmail Balaban başpehlivanlığı kazandı. Düzenlenen törenle kürsüye çıkan güreşçilere ödül ve madalyaları verildi.
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde güreş ağalığının yapılan ihalede, iş adamı Mehmet Gök, 1 milyon 377 bin lira ile kazandı.
Güreşleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çeşitli partilerin milletvekilleri ile çok sayıda sporsever izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elmalı´nın başpehlivanı İsmail Balaban (1)
YEREL HABERLER Elmalı´nın başpehlivanı İsmail Balaban (1)
Antalya'da jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan toplu taşıma araçlarına ...
48 günde 26 iş yerini soyan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 48 günde 26 iş yerini soyan şüpheli yakalandı
26 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 26 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Ormanlık alanlara giriş ve mangal yasağı uzatılınca, masasını kapan Konyaaltı Sahili'ne koştu
YEREL HABERLER Ormanlık alanlara giriş ve mangal yasağı uzatılınca, ...
Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış
YEREL HABERLER Parkta bank üzerinde ölen babaya son bakış
Eğitim öğretim yılı başlarken, öğretmenler taleplerini dile getirdi Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan taahhütler yerine getirilmeli”
YEREL HABERLER Eğitim öğretim yılı başlarken, öğretmenler ...
Kaş'ta, Gömbe Panayır Alanı törenle açıldı
YEREL HABERLER Kaş'ta, Gömbe Panayır Alanı törenle açıldı
Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu Antalya’da bimekan şahıs uyuduğu bank üzerinde hayatını kaybetti Babasının cansız bedenine son kez bakan oğlu yürekleri burktu
YEREL HABERLER Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu Antalya’da ...
Kepez’de off road buluşması
YEREL HABERLER Kepez’de off road buluşması
Büyükşehirden Manavgat’ta ihtiyaç sahiplerine ev ve mutfak eşyası yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehirden Manavgat’ta ihtiyaç sahiplerine ev ve ...
Muratpaşa Belediyesi okul servis araçlarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi okul servis araçlarını ...
İstanbul’da astım hastalığına yakalandı, Akseki’de şifa ararken meslek sahibi oldu Bir oyuncaktan esinlenerek ormandan topladığı kozalakları 21 yıldır süs eşyalarına çeviriyor Kozalakları adeta dantel gibi işleyen 86 yaşındaki Hasan Erdoğan, sağlığı elverdiği sürece zanaatını devam ettirmek istediğini söyledi
YEREL HABERLER İstanbul’da astım hastalığına yakalandı, Akseki’de ...
Arkadaşının evinde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesini ailesi aldı
YEREL HABERLER Arkadaşının evinde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesini ...
Hazırlık maçı: FT Antalyaspor:2 Çaykur Rizespor:1
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: FT Antalyaspor:2 Çaykur Rizespor:1
Caretta caretta ısırmaları bir hafta içinde bitecek Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Bizim bölgemizde ısırma vakaları genellikle öğleden sonra meydana geliyor. Denizin bulandığı canlı muhtemelen karşısındakini deniz anası zannediyor" "Bir hafta sonra bu olaylar bitecek. Su soğumaya başlıyor. Caretta carettaların suyun ısısına göre fizyolojileri çalışır, açlık dürtüsü daha az olacak" "Korkmaya gerek yok, herkes denizine girsin, kimseyi kaplumbağa yemedi. Bunlar ender görülen vakalar zaten"
YEREL HABERLER Caretta caretta ısırmaları bir hafta içinde ...
Antalya’nın en işlek yolunu trafiğe kapatıp çiftetelli oynadılar Antalya’da düğün konvoyunun tepki çeken görüntüsü Gelin ve damat araçtan inip oyun oynadı
YEREL HABERLER Antalya’nın en işlek yolunu trafiğe kapatıp ...
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı Okulların açılacak olması, sahile sıfır tatili etkilemedi
YEREL HABERLER Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' ...
Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı
YEREL HABERLER Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi ...
Kepez Belediyesi Güreş takımı sporcusu Elif, milli takım kampına davet edildi
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi Güreş takımı sporcusu Elif, milli ...
Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri’nin 5. Şubesi açıldı
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri’nin 5. ...
Antalya’da güzellik fuarı heyecanı Türkiye turizminin merkezi Antalya, 30 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihlerinde eş zamanlı yapılacak iki fuara hazırlanıyor Estetik, güzellik, saç, kişisel bakım ve kuaför ekipmanları sektör temsilcilerini buluşturacak Beauty Life Expo ve Cosmo Hair Expo, başta Rusya’dan olmak üzere yabancı konuklar da ağırlayacak
YEREL HABERLER Antalya’da güzellik fuarı heyecanı Türkiye turizminin ...
Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim görecek
YEREL HABERLER Okul heyecanı yaşayan Öykü Arin, online eğitim ...
Köpeklerin parçaladığı kedi 'Luka'ya saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Köpeklerin parçaladığı kedi 'Luka'ya saldırı anı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.