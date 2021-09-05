Antalya'da otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti: 2 yaralı 3 Yaşındaki çocuk kazadan yara almadan kurtuldu

Antalya’da 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çıkarak yan yola geçti. 2 Kişinin yaralandığı kazada 3 yaşındaki çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Ak kontrolündeki 07 CFS 64 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlerken, plakası alınamayan başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu bulvar üzerinde bulunan refüje çıkarak yan yola geçti. Otomobil yan yola geçerken altına aldığı beton parçası sayesinde kısa mesafede durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Nesli Ünal ile Hamdiye Tülcan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan 3 yaşındaki çocuğun korku içinde olduğu anlar kameralara yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.