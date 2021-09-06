Özel gereksinimli bireyler sanata yönlendiriliyor 'Bizi Sanata Yönlendirin' Çalıştayı AÜ’de gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen “Bizi Sanata Yönlendirin” (Guide Us Into Arts2!) Projesi kapsamında düzenlenen Antalya Çalıştayı Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen “Bizi Sanata Yönlendirin” Projesinin Covıd19 kısıtlamaları kapsamında ertelenen Antalya Çalıştayı Hırvatistan, Polonya, Almanya ve Çekya’dan gelen katılımcılarla Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. GUIA2! Projesi ile sanatsal araçlar hakkında deneyimsel bilgi ve metotları özel gereksinimli bireylerle ve bu bireylerle çalışan personellerle paylaşmak amaçlanıyor.



“Hedef önyargıyı kırmak”

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rabia Vezne, “Projede sadece özel gereksinimli bireyleri sanata yönlendirmek değil, aynı zamanda aktif katılımcı ve sanatçı olarak onları sanatın içine yönlendirmeyi hedefliyoruz. Proje özelinde ayrıca özel gereksinimli bireylere yönelik önyargıyı azaltmak, sosyal ve sanatsal katılımı artırmak, katılımcıların özdamgalanmalarını ele alarak ve onları eğitim programına katılmaya davet ederek güçlendirmek, özel gereksinimli bireylerle çalışmak için kapsayıcı yöntemler geliştirmek, mesleki bilgi paylaşımı yoluyla öğrenmek de amaçlanıyor” dedi.



“Proje sonunda ekılavuz yayımlanacak”

Proje kapsamında etkinliklere devam edileceğini söyleyen Doç. Dr. Vezne, “18 özel gereksinimli birey ve onlara eşlik edecek 18 asistan dâhil olmak üzere toplam 100 katılımcının, 210 günlük 7 çalıştaya katılması planlandı. Son çalıştay 2024 Eylül 2021 tarihleri arasında Zagreb/Hırvatistan’da gerçekleştirilecek. Bu 7 çalıştayın yanı sıra, atölye çalışmaları sonrası performanslar ve çok sayıda özel gereksinimli bireyin katılacağı 3 festival gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. Doç. Dr. Vezne, Proje sonunda Final Fotoğraf Sergisi, Dijital Hikayeler ve yöntemlerin detaylı anlatıldığı EKılavuz hazırlanacağını ve proje internet sitesinde Açık Eğitim Kaynağı olarak yayımlanacağını sözlerine ekledi.

Akdeniz Üniversitesi’nin öncelikleri arasında özel gereksinimli bireylerin desteklenmesi olduğunu ifade eden Eğitim Fakültesi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, projenin Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına önemli bir katkı sağlayacağını ve Akdeniz Üniversitesi’nin AB projelerinden azami düzeyde yararlanarak uluslararası platformda daha aktif yer alacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.