Konyaaltı’nda yaz okulu öğrencileri sertifikalarını aldı

Konyaaltı Belediyesi’nin çocuklara yönelik hazırladığı ‘Yaz Okulları’ sertifika töreniyle sona erdi.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında açılan, 18 branş ve 83 kurstan oluşan ‘Yaz Okulları’nda spor dalında eğitim alan 500 öğrenci, kurs eğitimini tamamlayarak sertifikasını aldı. Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okulları’nda, İngilizce, ahşap boya, seramik, yoga, pilates, resim, halk oyunları, jimnastik, drama, zumba, orf, basketbol, tenis, hentbol, taekwondo gibi branşlar yer alıyor. Bu branşlarda eğitim gören öğrenciler, hem yaz tatillerini verimli geçirmenin hem de yaşıtlarıyla eğlenceli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Futbol, basketbol, tenis, hentbol ve taekwondo gibi spor dallarında kurs eğitimi alan öğrenciler sertifikalarını alırken, aileleri de törene katılarak bu heyecanı çocuklarıyla paylaştı.



“Çocuklarımızı tebrik ediyorum”

Yaz tatillerini faydalı aktiviteler ile değerlendirerek geçiren kursiyer çocukları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Çocuklarımızın yaz aylarını yeni şeyler öğrenerek geçirmesine çok sevindik. Her yıl düzenlediğimiz Yaz Okulları kurslarımızla, özellikle çocuklarımızın verimli ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirmelerini sağlıyoruz” dedi. Her yaz düzenledikleri Yaz Okulları’nın tamamen ücretsiz olduğunu belirten Esen, çocukların yaz aylarında faydalı şeyler öğrenerek geçirmelerini sağlamak istediklerini söyledi. Katılımın yoğun olduğu Yaz Okulları’nda eğitimler sona ererken, kursiyerlere sertifika verildi.



“Hem eğlendiler hem öğrendiler"

Çocukların öğrendiği her şeyin gelecek yaşamlarına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Esen, çocukların hem eğlendiğini hem de yeni şeyler öğrenerek gelecek hayatlarında başarılı birer birey olma yolunda ilerlediklerini kaydetti. Uzman antrenör ve eğitimciler gözetiminde çocuklara kaliteli eğitim olanakları sunduklarını belirten Başkan Esen, müzik, resim, spor branşları gibi birçok aktivite ile çağdaş bir neslin oluşmasına katkı sağladıklarını dile getirdi. Bilgili, mutlu ve özgür düşüncelere sahip bireylerin yetişmesi için üzerine düşen ne varsa yapacaklarını söyleyen Esen, “Biz burada sadece yaz aylarını değerlendiren çocuklar değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Çocuklarımızın, yeteneklerini keşfedebilmeleri için de bir olanak sunuyoruz. ‘Ağaç yaşken eğilir’ deyimi, tam da bu noktada anlam kazanıyor. Kurslara katılıp verimli bir yaz dönemi geçiren çocuklarımızı kutluyor, yeni eğitimöğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

