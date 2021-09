Servis ve taksilere ücretsiz dezenfekte

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, okul servis araçlarıyla birlikte Muratpaşa’da bir durağa bağlı çalışan taksileri ücretsiz olarak dezenfekte edecekleri bildirdi. Dezenfekte işlemi her cumartesi, belediyenin Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yapılacak. Her taşıt ayda bir kez bu hizmetten yararlanabilecek.

Başkan Uysal, bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, yeni başarıların, yeni heyecan ve gururların yaşanacağı bir eğitim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere kutlu olmasını dilerken okullarda eğitimin yüz yüze ve kesintisiz devamının sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Aksi bir durumun öğrenciler açasından vahim sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulunan Başkan Uysal, “Çocuklarımızın gelişim çağında sosyalleşememesi, bir arada olamaması, eğitim süreci içinde olamaması, eve kapanması çok farklı sosyopsikolojik ve pedagojik sorunlar ortaya çıkarıyor” dedi. Okullarda eğitimin kesintisiz devamı için genel ve yerel kamu yönetimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının dayanışma içinde olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak yeni eğitim yolu öncesi okullar ve servis araçlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.



Başkan Uysal, okulların açılmasıyla birlikte okul servis araçlarını ayda bir kez ücretsiz dezenfekte edeceklerinin de müjdesini verdi. Bununla birlikte Muratpaşa’da bir durağa bağlı çalışan taksilere de bu hizmeti ücretsiz olarak vereceklerini aktaran Başkan Uysal, “Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyemizde her cumartesi bu işlemler gerçekleştirilecek” diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi’nde dezenfeksiyon işlemi biyosidal uygulayıcı eğitimi almış personel tarafından onaylı kimyasallarla yapılacak.

