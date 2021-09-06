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Bıçak tehdidiyle cinsel saldırı iddiasına gözaltı

DHA

Bıçak tehdidiyle cinsel saldırı iddiasına gözaltı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gece birlikte eğlendiği S.D.'ye (21) bıçak tehdidiyle cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen B.M.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Gece boyunca birlikte eğlenen B.M.A. ile S.D., daha sonra eve geldi. İddiaya göre B.M.A., S.D.'yi bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu. Apartmanda oturanlar, evden gelen gürültüden rahatsız olup polise bildirdi. Adrese gelen polis, kapıyı çaldı. Polisin geldiğini gören S.D. dışarı çıkıp, bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Polisin kapıda olduğunu gören B.M.A. ise kendini eve kilitledi.
Savcılıktan alınan izin doğrultusunda itfaiye yardımı ile eve giren polis, B.M.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.M.A. polis merkezine götürülürken, evde yapılan aramada bulunan bıçağa el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-09-06 12:13:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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