Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı OSB Başkanı Bahar: “Sizleri en az bir yabancı dil bilmeden, işinin ehli olmadan mezun etmeyeceğiz”

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Teknik Koleji’nin ilk ders zilini çaldı. Çalan zil ile birlikte Antalya OSB Teknik Koleji resmen hizmete açılmış oldu.

Antalya’nın tam burslu, üst düzey mesleki eğitim verilen ilk ve tek okulu olan Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı. Okul bahçesinde düzenlenen yeni öğretim yılı açılış törenine Antalya OSB’nin ilk öğrencileri olma şansını yakalayan 288 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile birlikte, veliler, öğretmenler, Bölge sanayicileri, Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD), Genç Organize Sanayi Derneği (GOSD), Antalya OSB Eğitim Komisyonu üyeleri ve Bölge Yönetim Kurulu tam kadro katıldı.



“İlk zil ilk ders”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende öğretmenler ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıp şiirler okundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, konuşmasının ardından Antalya OSB Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli, Komisyon Üyeleri Fatin Tapcı, Ömer Bacanak, Aydız Topuz, Bölge Müdürü İlhan Metin, OSİAD Başkanı Erdal Kılıç ile GOSD Başkanı Ali Başar Ayan’ı sahneye davet ederek Antalya OSB Teknik Koleji’nin ilk ders zilini birlikte çaldı. Çalan ilk ders zili ile birlikte Antalya OSB Teknik Koleji resmen hizmete açılmış oldu.



“Yıllar süren mücadele”

Konuşmasında büyük bir mücadelenin sonunda bu güne erişebildiklerini, 6 Eylül tarihinin bu büyük mücadelenin son günü olduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Fakat bugün yeni ve çok güzel bir mücadelenin de başlangıç günündeyiz. Değerli öğrenciler, sizi 5 yıldır bekliyoruz. Sizin burada olabilmeniz için 5 yıldır mücadele veriyoruz. O kadar özlem ile bekledik ki sizi, o kadar duygu yüklüyüz ki sizleri burada gördüğümüz için. Türkiye’nin en değerli öğrencileri sizlersiniz, bunu göreceksiniz. Sizleri en az bir yabancı dil bilmeden, işinin ehli olmadan mezun etmeyeceğiz. Öz güveninizi en yükseğe, göndere astırmadan sizi buradan mezun etmeyeceğiz. Çocuklar hoş geldiniz, organize sanayimize, ülkemizin bilimsel amaçlarına hoş geldiniz” dedi.



“Yepyeni bir eğitim düzeni”

Öğrenci velilerine de seslenen Başkan Bahar, “Öğrencilerimizin çok değerli aileleri. Artık biz birlikte aileyiz. Öğrencilerimizi bu ailenin en değerli yerine koyduğumuz bilmenizi isterim. Göreceksiniz eğitim sadece öğrenciler için devam etmeyecek bu okulda. Bu okulda sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de ailelerin de öğrendiği, eğitildiği bir okul olacak burası. Çok iyi çocuklar yetiştireceğiz hep birlikte. Yepyeni bir eğitim düzeninin temellerini bugün birlikte atıyoruz. Biz çocuklarımızın bilimle evrilmiş, bilimi şiar edinmiş insanlar olması için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

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