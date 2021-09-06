İbradı’da içme suyu çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı’da yeni bir içme suyu çalışması gerçekleştirdi. Aşağı Mahallesi mevkiinde vatandaşların talep ettiği imalat kısa sürede tamamlandı.

İbradı’nın Aşağı Mahallesi’nde vatandaşlar yeni imar alanına içme suyu hattı döşenmesi yönünde talepte bulundu. Mahalle muhtarı vatandaşların bu isteğini Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Konuyu ele alan ve bölgedeki ihtiyacın durumu değerlendiren ASAT ekipleri harekete geçti. 400 metre uzunluğundaki yeni imalat ile ana içme suyu hattı uzatılarak mahalle halkının ihtiyacı karşılandı.

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