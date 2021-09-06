Kablo hırsızlığı için girdiği iş yerinde akıma kapılıp öldü

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da girdiği iş yerinde elektrik trafosundaki kabloları çalarken akıma kapılan 2530 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkek, yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Mescit Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Bir iş yerine otopark tarafından giren şüpheli, elektrik trafosundaki kabloları çalmak isterken akıma kapıldı. Sabah iş yerine gelenler, trafoda hareketsiz duran kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, üzerinde kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Görevliler tarafından elektrik akımının kesilmesinin ardından alınan cenaze, otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-09-06 15:16:53



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