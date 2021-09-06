Alanyaspor Bülent Korkmaz ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan teknik direktör Bülent Korkmaz, “Aytemiz Alanyaspor’u keyif veren, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan bir takım yapacağız” dedi.

Konu ile ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bildiğiniz gibi Aytemiz Alanyaspor Kulübü'müzde teknik direktör değişikliğine gidilmişti. Kulübümüzün yeni teknik direktörü, Bülent Korkmaz hocam oldu. Hocamla daha önce de çalışmayı düşünmüştük ama o zaman hocam başka bir kulüpte teknik direktörlük yapıyordu. Şimdi kısmet oldu. Hocama başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu olarak hocamızın her türlü yanında ve destekçisi olacağız. Bülent Korkmaz hocamla kulübümüz kaldığı yerden daha ileriye gidecektir. İnşallah hep birlikte başaracağız. Hem kulübümüze, hem de hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız güzel bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Tekrar ailemize hoş geldiniz” dedi.



Teknik Direktör Bülent Korkmaz ise, “Kurumsal işleyişiyle ender kulüplerden birine geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Ekibim ve oyuncularımla birlikte inşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Başlarken sevgi ve saygı çerçevesinde başlıyoruz, bitirirken de aynı çerçevede olacak. Önceliğimiz oyuncularımızın performansını yükseltebilmek. Aytemiz Alanyaspor’u keyif veren, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan bir takım yapacağız. Oyun sistemini de değiştireceğiz. Farklı bir sisteme döneceğiz. Daha sonra maç kazandıkça hedef ortaya çıkacaktır. Taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Özellikle bu süreçte daha fazla destek bekliyoruz” diye konuştu.

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