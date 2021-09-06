Doğa ile iç içe eğitimin verildiği ekolojik kreş 1 buçuk yıl aradan sonra açıldı

Döşemealtı’nda bulunan Ekolojik Kreşte yeni eğitimöğretim yılı başladı. Yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra minik öğrenciler okullarına, öğretmenler ise öğrencilerine kavuştu.

Döşemealtı Ekolojik Kreş, 20212022 eğitim öğretim yılını büyük bir coşkuyla açtı. Pandemi

nedeniyle uzun süredir uzaktan eğitim veren ve çıkardığı aylık dergi ile öğrencilerine ulaşan kreş eğitmenleri öğrencileriyle kucaklaştı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duman ile birlikte eğitim öğretimin ilk gününde Ekolojik Kreş öğrencileri ile bir araya geldi. Kreşte öğretmenlerle bir süre sohbet eden Başkan Genç, ardından sınıfları gezdi. Etkinlikler sırasında çocuklarla bir araya gelenTurgay Genç, mink öğrencilerle etkinliklere katılıp yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.



Yeni dünyanın eğitim sisteminin değiştiğini belirten Belediye Başkanı Turgay Genç, “Artık bundan sonraki nesiller beton yığını içerisinde değil, üretimin ve doğanın merkezinde hayvan sevgisiyle birlikte büyüyecekler. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Ekolojik Kreşimizde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.



Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’i ilk senesinde 7 ülke ile ortaklaşa yürütülen Avrupa Birliği projesi (Eco Farm Kindergartens) Ekolojik Çiftlik Kreşleri Projesine seçilmişti. Kreş Akdeniz Belediyeler Birliği ‘Akdeniz

Belediyecilik Proje Yarışmasında da Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde birincilik alırken, yine Eğitim dalında ATSO’nun Kente Önem Katanlar KÖK ödüllerinin sahibi olmuştu. Son olarak uluslar arası düzeyde tanınan Yeşil Bayrak ödülüne layık görülen kreş eğitimlerini doğa ile iç içe sürdürüyor.

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