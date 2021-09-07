Uçurumda mahsur kalan 2 defineciyi ekipler kurtardı



Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA´da F.İ. ve A.D., otomobilde bıraktıkları çocuklarına 'Yürüyüşe gidiyoruz' diyerek, Güver uçurumunda define aramaya gitti. Uçurum zemininde kazı yapan 2 kişi, yukarı çıkamayınca 24 saat sonra bulundukları yerden UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. F.İ. ve A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polise teslim edildi.

F.İ. ve A.D., 5 Eylül günü saat 14.00 sıralarında define aramak için Döşemealtı ilçesindeki Güver uçurumuna gitti. 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını da götüren ikili, otomobilin içinde kek ve meyve suyu bırakıp, çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek, uçuruma indi. Çocuklarına 'Yürüyüşe gidiyoruz' diyen 2 arkadaş, uçurumun zemininde bir süre kazı yaptıktan sonra herhangi bir şey bulamadı. Geri dönmek isteyen F.İ. ve A.D., uçuruma indikleri yolu bulamadı. Kaybolan 2 kişi, 9 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. AFAD ekipleri, ihbar üzerine geldikleri uçurum kenarında otomobildeki çocuklara ulaştı.

Gece boyunca yapılan arama çalışmalarına rağmen F.İ. ve A.D.´ye ulaşılamadı. Bunun üzerine UMKE ekibinden destek istendi. Termal kameralı arama kurtarma dron ile alanda tarama yapan UMKE ekipleri, 6 Eylül'de 2 arkadaşa ulaştı. Dron kamerası ile görüntülendiklerini fark eden ikilinin yüzlerini saklamaya çalıştıkları anlar ise kameraya yansıdı. Dağcılık ekibi ile bulundukları yerden kurtarılan F.İ. ve A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polise teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-09-07 10:09:13



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