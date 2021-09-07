58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak.

İHA

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma heyecanı başlıyor. Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, “58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sinema sanatına desteği geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri 30 bin TL, Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri ise 60 bin TL değerindeki ödüller için Altın Portakal heyecanı yaşayacak” dedi.

“Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film yarışacak”
Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay’dan oluşan seçici kurulun gelen 44 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçildi. Emre Kayiş’in Anadolu Leoparı, Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan, Necip Çağhan Özdemir’in Bembeyaz, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun Birlikte Öleceğiz, Ali Tansu Turhan’ın Diyalog, Selman Nacar’ın İki Şafak Arasında, Cemil Ağacıkoğlu’nun Kafes, Tayfun Pirselimoğlu’nun Kerr, Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı ve Nazlı Elif Durlu’nun Zuhal adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.
Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden Birlikte Öleceğiz, Diyalog, Kafes ve Zuhal’in aynı zamanda dünya ilk gösterimleri Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapılacak. Festivalde ilk filmlerini yapan yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise Anadolu Leoparı, Bembeyaz, Diyalog, İki Şafak Arasında ve Zuhal yarışacak.

Kısa Metraj ve Belgesel Film Yarışmalarına seçilen filmler açıklandı
Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak filmlere, Doç. Dr.Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık’tan oluşan seçici kurul karar verdi. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 151 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde, Mazlum Demir’in Agna, Burcu Uğuz’un Aile Tablosu, Muhammed Seyyid Yıldız’ın “Ajotin”, Yasemin Demirci’nin Gece Kuşağı, Aziz Alaca’nın Göl Kenarı, Ali Tansu Turhan’ın İkinci Gece, Okan Avcı’nın Kaya, Volkan Güney Eker’in Larva, Musab Tekin’in Rewşen, Elif Refiğ’in Siz Biraz Uzak Kaldınız, Adar Baran Değer’in Soğuk ve Can Merdan Doğan’ın Stiletto: Pembe Bir Aile Trajedisi adlı kısa filmleri gösterilecek.
İlk gösterimi Antalya’da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması’na 49 başvuru arasından 9 film seçildi. Yarışmanın finalistleri Didem Şahin’ın Acı ve Tatlı, Ebru Şeremetli’nin An Kalır, Aslı Akdağ’ın Bekleyiş, Ersen Çıra’nın EDE Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm, Volkan Üce’nin Her Şey Dahil, Ümran Safter’in Kapıyı Açık Bırak, Mehmet Emre Battal’ın Muhtaç, Tayfun Belet’in Unkapanı: Bitmeyen Masal ve Esra Yıldız’ın Vatansız adlı belgeselleri oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uçurumda mahsur kalan 2 defineciyi ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumda mahsur kalan 2 defineciyi ekipler kurtardı
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler Takla atan otomobilden yaralı olarak çıkan sürücünün yakınları, kaza yerine geldiğinde aracın halini görünce sinir krizi geçirdi Sürücünün hayatını kaybettiğini düşünen yakınları, feryatlar yaktı, baygınlık geçirdi Akrabalar, sürücünün ambulansa bindirildiğinde cep telefonuyla çekilen fotoğrafın gösterilmesiyle sakinleşti
YEREL HABERLER Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu ...
Korkuteli’nde jandarmadan tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Korkuteli’nde jandarmadan tarihi eser operasyonu
Ukraynalı Anastasiia, böbrek naklinden sonra doyasıya su içti
YEREL HABERLER Ukraynalı Anastasiia, böbrek naklinden sonra doyasıya ...
Ahşap ev yangınında eline hortumu, kovayı alan sokağa döküldü Onlarca vatandaşın ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Ahşap ev yangınında eline hortumu, kovayı alan sokağa ...
Yanan gecekonduya mahalle sakinleri kova ve hortumlarla müdahale etti
YEREL HABERLER Yanan gecekonduya mahalle sakinleri kova ve ...
Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini taşıyan anaokulu açıldı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Ancak gönlü güzel, gönlü memleket için sevdayla yanıp tutuşan insanlar, aileler bu güzelliği bu topluma kazandırabiliyor" "Bu binalar, bu hediyeler, bu okullar ya da benzeri yapılar sadece para ile imar edilmiyor. Bu gönül işidir"
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık'ın ismini ...
Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Sevgi, kurtarılamadı
Doğa ile iç içe eğitimin verildiği ekolojik kreş 1 buçuk yıl aradan sonra açıldı
YEREL HABERLER Doğa ile iç içe eğitimin verildiği ekolojik kreş 1 ...
Manavgat'ta yangın bölgesinde eğitim sorunsuz başladı
YEREL HABERLER Manavgat'ta yangın bölgesinde eğitim sorunsuz başladı
Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti
Büyükşehir Meclisinden aşı çağrısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisinden aşı çağrısı
Alanyaspor Bülent Korkmaz ile bir yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Alanyaspor Bülent Korkmaz ile bir yıllık sözleşme ...
Aytemiz Alanyaspor'da Korkmaz dönemi resmen başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da Korkmaz dönemi resmen başladı
Manavgat’a 300 yataklı devlet hastanesi
YEREL HABERLER Manavgat’a 300 yataklı devlet hastanesi
Kablo hırsızlığı için girdiği iş yerinde akıma kapılıp öldü
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığı için girdiği iş yerinde akıma ...
Kemer’de lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı
YEREL HABERLER Kemer’de lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı
Başkan Uysal: “Sporcularımızı koruyamazsak geleneksel ata sporumuzu layık olduğu seviyede devam ettiremeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Sporcularımızı koruyamazsak geleneksel ...
Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor’da Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, 1 yıllığına kiralık olarak Alanyaspor’da
YEREL HABERLER Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor’da Galatasaraylı ...
Şarkıcı Burcu Güneş'in tapu iptal davası açtığı üvey annesi: Kızım bunu senden hiç beklemiyordum
YEREL HABERLER Şarkıcı Burcu Güneş'in tapu iptal davası açtığı üvey ...
Antalya’da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü Girdiği işyerinde elektrik akıma kapılarak yaşamını kaybetti Elektrik panosunun hemen önünde oturur vaziyette bulunan hırsızlık şüphelisinin üzerinden iki adet bıçak ve tornavida çıktı
YEREL HABERLER Antalya’da hırsızlık şüphelisinin feci ölümü Girdiği ...
Emre Akbaba Alanyaspor'da
YEREL HABERLER Emre Akbaba Alanyaspor'da
(ÖZEL) Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti Hırsızı bulup köpeklerden birini teslim alan sahibi, aynı kişi tarafından 2 köpeğin daha çalındığını görünce şoke oldu Köpeğini alan şüpheliyi bulup köpeğini geri aldı o anları cep telefonuyla kaydetti Çalınan köpeklerden birinin hediye edildiği aileyi bulan sahibi, iyi bakıldığını görünce köpeği geri almadı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla ...
Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı
YEREL HABERLER Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.