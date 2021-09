Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu

6 Eylül On Numara çekiliş sonuçları



ANTALYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma heyecanı başlıyor. Merakla beklenen Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu.

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri 30 bin TL, Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri ise 60 bin TL değerindeki ödüller için Altın Portakal heyecanı yaşayacak.

10 FİLM YARIŞACAK

Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay'dan oluşan seçici kurulun gelen 44 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçildi. Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı', Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan', Necip Çağhan Özdemir'in 'Bembeyaz', Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun 'Birlikte Öleceğiz', Ali Tansu Turhan'ın 'Diyalog', Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında', Cemil Ağacıkoğlu'nun 'Kafes', Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Kerr', Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' adlı filmleri, bu yıl 'Altın Portakal Ödülleri' için yarışacak.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden 'Birlikte Öleceğiz', 'Diyalog', 'Kafes' ve 'Zuhal'in aynı zamanda dünya ilk gösterimleri Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak. Festivalde ilk filmlerini yapan yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise 'Anadolu Leoparı', 'Bembeyaz', 'Diyalog', 'İki Şafak Arasında' ve 'Zuhal' yarışacak.

KISA METRAJ VE BELGESEL FİLM YARIŞMALARI FİLMLERİ

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmlere, Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul karar verdi. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 151 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde, Mazlum Demir'in 'Agna', Burcu Uğuz'un 'Aile Tablosu', Muhammed Seyyid Yıldız'ın 'Ajotin', Yasemin Demirci'nin 'Gece Kuşağı', Aziz Alaca'nın 'Göl Kenarı', Ali Tansu Turhan'ın 'İkinci Gece', Okan Avcı'nın 'Kaya', Volkan Güney Eker'in 'Larva', Musab Tekin'in 'Rewşen', Elif Refiğ'in 'Siz Biraz Uzak Kaldınız', Adar Baran Değer'in 'Soğuk' ve Can Merdan Doğan'ın 'Stiletto: Pembe Bir Aile Trajedisi' adlı kısa filmleri gösterilecek.

İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 49 başvuru arasından 9 film seçildi. Yarışmanın finalistleri Didem Şahin'ın 'Acı ve Tatlı', Ebru Şeremetli'nin 'An Kalır', Aslı Akdağ'ın 'Bekleyiş', Ersen Çıra'nın 'EDE' Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm', Volkan Üce'nin 'Her Şey Dahil', Ümran Safter'in 'Kapıyı Açık Bırak', Mehmet Emre Battal'ın 'Muhtaç', Tayfun Belet'in 'Unkapanı: Bitmeyen Masal' ve Esra Yıldız'ın 'Vatansız' adlı belgeselleri oldu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya ANTALYA

