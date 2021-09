AÜ Rektörü Özkan:"Engelli öğrenci birimimiz projeleriyle diğer üniversiteler örnek oluyor”

6 Eylül On Numara çekiliş sonuçları

Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, 2021 yılında Engelsiz Üniversite kapsamında aldığı ödülleri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a sundu.

Engelsiz kampüs ve özel gereksinimli öğrencilerin akademik olarak desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüten Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, başarılı çalışmaları ile kazandığı ödülleri takdim için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi. “ Ziyarette Engelli Öğrenci Biriminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Daire Başkanı Mustafa Pamukçu, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım, Yardımcı Teknolojiler Ofis Sorumlusu Sarper Arıkan ve Büro Personeli Ligar Üşenmez yer aldı. Rektör Özkan, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım ve Yardımcı Teknolojiler Ofis Sorumlusu Sarper Arıkan’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.



“Bilgiye erişimde eşit fırsat”

Akdeniz Üniversitesi’nde engelsiz kampüs ve engelsiz erişim anlayışı ile yürüttükleri çalışmalar sayesinde engelli öğrencilerin yükseköğrenim haklarından son derece etkin bir şekilde yararlandıklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bilişim ve teknoloji çağı artık her alanda büyük bir kolaylık sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi olarak teknolojinin sunduğu bu imkanları her alana entegre ederek her öğrencimizin eğitime ve bilgiye erişiminde eşit fırsat sağlamış oluyoruz” diye konuştu.



“Projeleriyle diğer üniversiteler örnek oluyor”

Engelsiz kampüs alanında yapılan çalışmaların diğer üniversite ve kurumlara örnek olduğunu ifade eden Rektör Özkan, Engelli Öğrenci Birimimiz güzel projelere imza atıyor. Bu özverili çalışmalarının sonucunda da Yükseköğretim Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarından Engelsiz Üniversite, Erişilebilir Üniversite ödüllerine layık görüldük. Yine bu projeler pek çok üniversiteye örnek teşkil etti. Bu anlamda hem bu çalışmalara öncülük etmekten hem de engelli bireylerimize daha fazla katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.



“Son ödül 4 Eylül’de”

Akdeniz Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi koordinesinde Yükseköğretim Kurulu’nun Engelsiz Üniversite Ödülleri 2021 kapsamında Mekanda Erişebilirlik kategorisinde Kütüphane Binası ile Turuncu Bayrak ödülü almaya hak kazanırken, son olarak da 4 Eylül tarihinde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından düzenlenen Engelsiz Bilişim Ödül Töreninde Sarper Arıkan’ın “Uygulama Akademisi” projesiyle Engelsiz Bilişim Web Sayfası Ödülüne layık görüldü. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım da 20212022 eğitim öğretim yılında da özel gereksinimli öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımları için çalışmalarının tüm birimlerle iş birliği içinde devam ettiğini kaydetti. Ödülü getiren proje hakkında bilgi veren Sarper Arıkan, Uygulama Akademisi projesi ile görme engellilerin bilgisayarda konuyla ilgili uzaktan eğitim alarak, yazılım geliştirebildiğini anlattı.

