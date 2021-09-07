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(ÖZEL) Çiftlik işlerini antrenmana çevirip, şampiyonaya hazırlanıyor

DHA

(ÖZEL) Çiftlik işlerini antrenmana çevirip, şampiyonaya hazırlanıyor


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) -ANTALYA'da 8 yaşında karate sporuyla tanışan Yusuf Can Özdemir (17), İstanbul'da 17 Ekim'de başlayacak yarışmada Türk Milli Takımı adına yarışacak. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım eden Özdemir, çiftlik işlerini antrenmana çevirip fiziksel kondisyonunu artırıyor.
Antalya'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Özdemir ailesinin üç erkek çocuğundan en küçüğü Yusuf Can Özdemir, karate branşında dünya şampiyonu olmak için geceli gündüzlü antrenman yapıyor. Kimi zaman 40 kilo ağırlığındaki yem çuvallarını kamyonete yükleyen, kimi zaman odun kırarak omuz ve kol kaslarını güçlendiren Özdemir, çiftlik işlerini antrenmana çevirdiğini söyledi. Spor kariyerinin yanı sıra anne ve babasına işlerinde yardım etmesi gerektiğini anlatan Yusuf Can Özdemir, güç antrenmanlarını arazide yapmanın ayrıcalıklı olduğunu anlattı.
"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"
Birçok sporcunun güç ve kondisyon antrenmanlarını pahalı spor aletleriyle salonlarda yaptığını, kendisinin ise yaşam standartları nedeniyle ailesinin işlerinde yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Hocam Sensei İlkay İldaş 8 yaşından bu yana beni eğitiyor. Yurt içi ve yurt dışı birçok şampiyonada dövüştüm, yüzlerce madalya ve kupa kazandım. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu nedenle günümün her anını antrenmana ayırıyorum. Fiziksel olarak güçlü olmak istiyorum, ne kadar güçlü olursam müsabakada ayakta o kadar çok kalırım. Temiz havada çalışmak vücuda daha çok oksijen girmesini sağlıyor. Gücümü kontrollü kullanmam için nefesimi de iyi kontrol etmem gerekiyor" dedi.
ROCKY'DEN İLHAM ALDI
Çiftlik işleri sırasında yaptığı antrenmanları 'Rocky' adlı filmdeki sahnelere benzeten Özdemir, "Kendimi bazen küçüklüğümde severek izlediğim Rocky filmi sahnesinde gibi hissediyorum. Salon antrenmanlarının yanı sıra güç ve kondisyon antrenmanları tamamen fiziksel gücü artırmak için yapılıyor. Burada senseimle birlikte ciddi anlamda efor harcıyorum, hocam güç patlamalarımın muazzam boyuta yükseldiğini söylüyor. Karate sporunda yüksek teknik, güç patlamalarıyla birleştiğinde rakibinize şans tanımıyorsunuz. İşlerimi yaparken kendimi de geliştiriyorum. Şampiyonadan madalya ile döneceğim" diye konuştu.
KORKUSUZ, CESUR VE HIZLI
Öğrencisiyle gurur duyduğunu söyleyen siyah kuşak sahibi Sensei İlkay İldaş, "Yusuf hayatını ailesine ve karateye adamış durumda. Ailesinin geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık çalışmalarında bazı görevleri var. Antrenmana gelmesi yerine ben antrenmanı onun ayağına götürüyorum. Çalışma ortamını güç antrenmanına çevirdik. Çiftlikte yaptığı işler fiziksel işler. Bu işleri biraz daha teknik yapmasına yardımcı oluyorum. Bir çuvalı kaldırıp atarken, odun kırarken veya keçilerini beslerken her anını güç antrenmanına çevirdik. Oldukça da başarılı sonuçlar aldık. Haftanın 4 günü de akşamları teknik antrenmanlar yaparak şampiyonaya hazırlanıyoruz. Başaracağını ve İstiklal Marşı'nı okutacağına eminim" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşılaşmadan görüntü
Yusuf Can Özdemir evden çıkarken görüntüsü
Bahçeye gidişi
keçilere yem vermesi
Bir keçiyi kucağına alması
Yem çuvallarını arabaya atması
RÖP 1: İlkay İldaş
DHA Muhabiri İbrahim Laleli'nin anonsu
Yusuf Can bahçede antrenman yaparken görüntüsü
Salonda çalışmadan görüntü
RÖP 2: İlkay İldaş
RÖP 3: Yusuf Can Özdemir
DetaylarHABER: İbrahim LALELİ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-09-07 10:45:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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