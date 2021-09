(ÖZEL) Çiftlik işlerini antrenmana çevirip, şampiyonaya hazırlanıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) -ANTALYA'da 8 yaşında karate sporuyla tanışan Yusuf Can Özdemir (17), İstanbul'da 17 Ekim'de başlayacak yarışmada Türk Milli Takımı adına yarışacak. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım eden Özdemir, çiftlik işlerini antrenmana çevirip fiziksel kondisyonunu artırıyor.

Antalya'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Özdemir ailesinin üç erkek çocuğundan en küçüğü Yusuf Can Özdemir, karate branşında dünya şampiyonu olmak için geceli gündüzlü antrenman yapıyor. Kimi zaman 40 kilo ağırlığındaki yem çuvallarını kamyonete yükleyen, kimi zaman odun kırarak omuz ve kol kaslarını güçlendiren Özdemir, çiftlik işlerini antrenmana çevirdiğini söyledi. Spor kariyerinin yanı sıra anne ve babasına işlerinde yardım etmesi gerektiğini anlatan Yusuf Can Özdemir, güç antrenmanlarını arazide yapmanın ayrıcalıklı olduğunu anlattı.

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Birçok sporcunun güç ve kondisyon antrenmanlarını pahalı spor aletleriyle salonlarda yaptığını, kendisinin ise yaşam standartları nedeniyle ailesinin işlerinde yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Hocam Sensei İlkay İldaş 8 yaşından bu yana beni eğitiyor. Yurt içi ve yurt dışı birçok şampiyonada dövüştüm, yüzlerce madalya ve kupa kazandım. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu nedenle günümün her anını antrenmana ayırıyorum. Fiziksel olarak güçlü olmak istiyorum, ne kadar güçlü olursam müsabakada ayakta o kadar çok kalırım. Temiz havada çalışmak vücuda daha çok oksijen girmesini sağlıyor. Gücümü kontrollü kullanmam için nefesimi de iyi kontrol etmem gerekiyor" dedi.

ROCKY'DEN İLHAM ALDI

Çiftlik işleri sırasında yaptığı antrenmanları 'Rocky' adlı filmdeki sahnelere benzeten Özdemir, "Kendimi bazen küçüklüğümde severek izlediğim Rocky filmi sahnesinde gibi hissediyorum. Salon antrenmanlarının yanı sıra güç ve kondisyon antrenmanları tamamen fiziksel gücü artırmak için yapılıyor. Burada senseimle birlikte ciddi anlamda efor harcıyorum, hocam güç patlamalarımın muazzam boyuta yükseldiğini söylüyor. Karate sporunda yüksek teknik, güç patlamalarıyla birleştiğinde rakibinize şans tanımıyorsunuz. İşlerimi yaparken kendimi de geliştiriyorum. Şampiyonadan madalya ile döneceğim" diye konuştu.

KORKUSUZ, CESUR VE HIZLI

