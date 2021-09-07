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(ÖZEL) Fırlayan kamyon lastiği Cezayirli kadını hayattan kopardı Aynı kamyondan fırlayan ikinci lastik 10 dakika sonra zincirleme kasaya sebep oldu Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şoför olayı jandarmanın telefonuyla öğrendi

İHA

(ÖZEL) Fırlayan kamyon lastiği Cezayirli kadını hayattan kopardı Aynı kamyondan fırlayan ikinci lastik 10 dakika sonra zincirleme kasaya sebep oldu Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şoför olayı jandarmanın telefonuyla öğrendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında kavşakta çocuklarıyla birlikte beklemekte olan 37 yaşındaki Cezayir asıllı kadın, kamyondan fırlayan tekerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı kamyonun diğer tekeri de 10 kilometre ilerde Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağında yerinden çıkarak karşı şeride geçip zincirleme kazaya neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen kamyonun şoförü jandarmaya teslim oldu.
İlk kaza AlanyaAntalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ilk etapta sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyonun Doğançam Mahallesi kavşağı civarında lastiğinin yerinden fırladı. Fırlayan lastik yol kenarında çocuğu ve bir kadın arkadaşıyla birlikte beklemekte olan Cezayir asıllı Lamia Abed (37) isimli kadına çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Haberi alan Lamia Abed’in eşi Mehmet Ediz, eşinin cansız bedenine son kez bakarken gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada yaşamını yitiren Cezayir asıllı Lamia Abed’in cenazesi jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin olay yerindeki incelemesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

10 kilometre sonra ikinci lastik ,ikinci kazaya sebep oldu
Bu kazadan 10 dakika sonra bir kaza haberi de Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağından geldi. Antalya istikametine seyir halindeki aynı kamyondan kopan lastik, karşı şeride geçerek zincirleme kaza yaşanmasına 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya şahit olan bir vatandaş, aracıyla Antalya istikametine seyir halindeyken önünde gitmekte olan kamyonun sol arka lastiğinin fırlayıp karşı şeride geçtiğini ve kazaya neden olduğunu, dikkatli baktığında kamyonun sol arka lastiğinin 2’sinin de yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.
Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler sonucunda kamyonun plakası ve şoförün telefonu belirlendi. Jandarma ekiplerinin Serik girişinde telefonla ulaştığı araç sürücüsü İbrahim Taşan, Manavgat’a gelerek jandarmaya teslim oldu. Taşan, lastikleri yola çıkmadan önce Gazipaşa’da yenilediğini belirterek, lastiklerin çıktığını fark etmediğini, lastiği değiştirenlerin bijonları sıkmamasından kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri Gazipaşa’da lastiği değiştirenleri de olayla ilgili gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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