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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tütüncü'den “Herkes aşısını olsun” çağrısı

İHA

Başkan Tütüncü'den “Herkes aşısını olsun” çağrısı

Kepez Belediyesi, mobil aşı merkezi ile ilçenin bütün mahallelerinden Antalya’nın ilçelerine kadar binlerce vatandaşın ayağına Covid19 aşısı hizmetini götürüyor. Mobil aşı merkezini ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, “Herkes aşısını olsun” çağrısı yaptı.
Kepez Belediyesi, Covid19 hastalığının önlenmesinde en önemli araç olan aşılanmaya mobil aşı merkezi hizmetiyle destek veriyor. Sağlık Bakanlığının, tıp merkezi statüsü vermesinden dolayı aşı yapma yetkisi bulunan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, gezici sağlık aracıyla Covid19 aşısını vatandaşın ayağına götürüyor. Belediye Sağlık Merkezi, vatandaşın aşıya kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla gezici sağlık aracını, mobil aşı merkezine dönüştürdü.

“Kepez’in 68 mahallesine aşı hizmeti”
Sağlık merkezinin çalışanları tarafından da bu aşı merkezinde, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile 12 Ağustos tarihinden itibaren Covid19 aşısı hizmeti vermeye başlandı.
Sağlık merkezinin önünde haftanın beş günü gündüz saatlerinde aşı hizmeti veren gezici sağlık aracı, bu hizmetini akşam saatlerinde ilçenin mahallelerinde sürdürdü. İlçenin 68 mahallesine gidecek olan gezici sağlık aracı, 43 mahallede aşı hizmetini tamamladı.

“Kepez’in mobil aşı merkezi ilçelerde”
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin mobil aşı merkezi, hafta sonları da gelen aşı daveti üzerine de Antalya’nın ilçelerine gidiyor. Kepez gezici sağlık merkezi, Kaş, Kemer, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki kırsal mahallelerde Covid19 aşı çalışması gerçekleştirdi.
Bugüne kadar 6 binden fazla vatandaşa Covid19 aşısı yapan Kepez Belediyesi, yatağa bağımlı hastalar ile bedensel ve zihinsel engelli vatandaşları unutmadı. Evlerine gidilerek, bu vatandaşların aşıları da yapıldı.

“Aşılarımızı yaptırmalıyız”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, sağlık merkezi önündeki mobil aşı merkezini ziyaret etti. Aşı olacak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tütüncü, merkezin sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi. Başkan Tütüncü, açıklamasında Covid 19 ile mücadelenin en önemli enstrümanının aşı olduğunu belirterek, “Aşılarımızı yaptırarak, bu sürece katkı vermeli ve Covid ile mücadelede bir avantaj elde etmeliyiz. Bu bakımdan hemşehrilerimizin aşıya daha kolay ulaşabilmesi için gezici sağlık merkezimizi, gezici aşı merkezimiz haline dönüştürdük” ifadesini kullandı.

“On binlerce hemşehrimizin ayağına aşıyı götürdük”
Mobil aşı merkezinin 12 Ağustos’ta hizmet vermeye başladığını aktaran Tütüncü, “Bugüne kadar 42 mahallemizde Covid19 aşılarını hemşerilerimizin ayağına götürdük. Bu hizmeti 68 mahallemizin tamamına götüreceğiz. On binlerce hemşehrimize aşı imkanı sunduk, sunuyoruz. Kepez'in mahallelerinde bu aşılama çalışmalarını yaparken, Antalya'nın diğer ilçelerinden de davetliler geldi. Davet edildiğimiz bütün ilçelerde Kepez Belediyesi, gezici aşı merkezi ile hemşehrilermizin ayağına Covid19 aşılarını götürdü” diye konuştu.

“Yatalak hastalara yatağında aşı hizmeti”
Kepez Belediyesinin, sağlıkta bir farkının da daha olduğunun altını çizen Hakan Tütüncü, “Yatağa bağımlı hastalığı olan hemşehrilerimizin de aşılarını sağlık merkezimizin çalışanları evlerinde yataklarının başında yapıyor. Bunun için bir telefon yeterli oluyor. Belediye sağlık merkezimiz hizmette sınır tanımıyor. Büyük bir sorumluluk bilinci ile duygusu ile hemşehrilerime hizmet getirmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Aman diyeyim, herkes aşısını olsun”
Başkan Tütüncü, konuşmasının sonunda aşı konusunda vatandaşlara,“Bu dönemde herkes ağzına geldiği gibi konuşuyor. Şu an pandemi ile mücadelenin en önemli enstrümanı aşı. Bilim bize bunu söylüyor. Bilimin ışığı içerisinde biz meseleyi değerlendirdiğimizde mutlaka aşı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şahsen ben kendim aşı sıram gelir gelmez hiç beklemeden aşılarımı oldum. Rahatsızlığı da geçirdim. Rahatsızlığı hafif geçirdim ve kısa sürede şifaya kavuştum. Aman diyeyim, herkes aşısını olsun” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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