Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi tam gün eğitime başladı Başkan Topaloğlu: “Eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek”

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi, tam gün eğitime başladı. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla hafta içi akşam ve hafta sonu tam gün eğitime başlayan kurs merkezi, öğrencilerin daha verimli eğitim süreci geçirmelerini sağlayacak. Kurs merkezinde, 12. sınıfa devam eden öğrenciler hafta içi 20, hafta sonu 14 olmak üzere toplam 34 saat ders alacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, kurs merkezinde ücretsiz eğitim alan öğrencilerin daha verimli olabilmeleri için çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin en iyi şekilde huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Öğrencilerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. ‘Eğitim varsa gelecek var’ sözüyle hareket ederek öğrencilerimizin geleceklerini kurmalarına yardımcı oluyoruz. Son yapılan üniversite sınavında kursta eğitim alan birçok öğrencimiz büyük başarı elde etti ve üniversiteye girmeye hak kazandı. Çocuklarımız istedikleri başarıyı elde edince bizler de mutlu oluyoruz. Eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.