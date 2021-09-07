Midibüsüyle iş yerine çarpıp, kaçtı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde rampa çıkarken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp geriye doğru gelen midibüs yol kenarındaki iş yerine çarptı. İş yeri sahibi Hüseyin Çelik, güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından midibüsüyle birlikte kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Çınaraltı mevkisinde meydana geldi. Rampa yukarı çıkarken, geriye doğru gelmeye başlayan midibüs, yol kenarındaki saatçi dükkanına çarptı. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, kazanın ardından sürücü midibüsüyle uzaklaştı.

Bir cami imamının durumu fark edip, haber vermesi üzerine iş yerine gelen Hüseyin Çelik, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İş yerinin camekânı ve panjurlarının paramparça olduğunu gören Hüseyin Çelik, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra midibüs sürücüsünden şikayetçi oldu.

'BİZİ ÜZEN SÜRÜCÜNÜN KAZADAN SONRA KAÇIP GİTMESİ'

Hüseyin Çelik, "Saat 06.30 sıralarında bir otobüs geri geri gelerek freni mi boşaldı, yoksa uykusuz muydu bilemiyorum iş yerimizin içine girmiş. Büyük maddi hasarımız var ama bizi üzen sürücünün kazadan sonra kaçıp gitmesi. Şoförün iş yerimize çarptıktan sonra durup bakmaması. İnsana mı, hayvana mı çarptı neye çarptığına bakmadan aracı çalıştırıp gitti. Maddi hasarla bunu da atlattık çok şükür" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde midibüsün bir anda geriye doğru geldiği ve iş yerine çarparak durduğu, ardından da olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-09-07 12:52:32



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