28. Uluslararası Aspendos Opera Ve Bale Festivali ‘Madama Butterfly’ Operası ile devam ediyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 423 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu’nda devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışında sanatseverlerin beğeni ile takip ettikleri festivalde bu kez Japon kızı Cio Cio San ile Amerikan Subayı Pinkerton’un aşklarının anlatıldığı ‘Madama Butterfly’ operası sahnede olacak.

10 Eylül Cuma akşamı saat 21.00’de Orkestra Şefi Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar, Madama Butterfly’ın hüzünlü öyküsünü sahneye taşıyacaklar.



Ünlü besteci Giacomo Puccini’nin belki de en çarpıcı kadın karakteri olan Madama Butterfly’ın duygularını en yoğun biçimde ortaya koyduğu sevilen aryalarının seslendirileceği operayı Rejisör Yiğit Günsoy sahneye koydu.

apon ve Amerikan kültürlerinin buluştuğu bu öyküde aşkı, reddedilişi, umutsuzluğu, acıyı, gururu ve yok oluşu yaşayan ‘Madama Butterfly’ Güney Koreli konuk sanatçı, soprano Lilla Lee tarafından, yaşama devam etmeyi seçen ‘Pinkerton’ ise tenor Erdem Erdoğan tarafından seslendirilecek.



Eserde ‘Sharpless’ Serhat Konukman, “Suzuki” Medine Tuganova, ‘Goro’ Fatih Şanal, ‘Bonzo’ Toygarhan Atuner, ‘Yamadori’ Mehmet Ali Tutar, ‘Kate’ Tuğçe Oğuzülgen, ‘Komiser’ Erdi Can Aybaş, ‘Nikah Memuru’ Enis Ok tarafından canlandırılacak. Koreografisi Kürşat Kılıç’a, dekor tasarımı Gürcan Kubilay’a, kostüm tasarımı Gülden Sayıl’a, ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait.

Festivalin devamında 15 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00’de opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerimizden sevilen şarkılara uzanan geniş bir repertuvar ile “3 Soprano 3 Tenor” konseri yer alacak. Orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, sopranolar Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Funda Saltaş Ateşoğlu ile tenorlar Ayhan Uştuk, Aykut Çınar, Şenol Talınlı sahnede olacaklar.

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