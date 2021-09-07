Başkan Uysal:" Sporcu altyapımızla gelecek yıllarda bir voleybol kenti olabiliriz"

Bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı ile özel bir hastane arasında sağlık sponsorluğu anlaşması törenle imzalandı. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlenen törende Belediye Başkanı Ümit Uysal, özel hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Salih Tetikcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eşi Nursel Tektikcan, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Mendi, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Voleybol Şube Sorumlusu Sertaç Güngör, antrenör Emin İmen, teknik heyet ve sporcular katıldı.



“Hedef Sultanlar ligi”

İmza töreni öncesi konuşan takım kaptanı Zehra Tönge, antrenmanlara hızla devam etiklerini belirterek, “Haftaya hazırlık maçlarımız başlıyor. Amacımız adım adım ilerlemek” dedi. Voleybol Şube Sorumlusu Güngör ise iddialı bir takım kurduklarını belirterek “Şampiyonluk hedefiyle ilerliyoruz” dedi. Antrenör İmen ise iki kurumun birlikteliğinin voleybolun marka değerini yükselteceğini belirterek, “Sezon sonunda bu birlikteliği daha yukarı taşıyacak dereceler elde edeceğimize inanıyoruz” dedi.



“Voleybol kentine doğru”

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın bu yıl yeni bir spor branşının keyfini yaşayacağını belirterek “İddialı bir voleybol takımı Antalya’mıza lazımdı. Bunu gerçekleştiriyoruz. Muratpaşa’nın sporcu altyapısını da düşündüğümüzde gelecek yıllarda bir voleybol kenti olabiliriz” diye konuştu.

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