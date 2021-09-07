Akseki Belediyesi Alaçeşme Mahallesinde yol ve çevre düzenleme çalışması başlattı

Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol yapım, onarım, ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Alaçeşme mahallesinde yol bakım ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Alaçeşme Mahallesinde incelemelerde bulunan Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Alaçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Uluğkay ile birlikte mahallede yapımı devam eden ve yapılacak olan yerlerde incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, ekiplerin merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Daha önce alt yapı çalışmalarında bozulan merkezdeki mahalle yollarında kilit taşı döşemesi başlattıklarını anlatan Özkan, şöyle konuştu: "Kırsal mahallelerimizin yanı sıra Akseki Merkezde bozuk olan eski kilit taşlarını tamamen kaldırdık. Buralara yeni kilit taşlar döşedik. Kırsal mahallelerimizde de çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor”.

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