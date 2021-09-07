Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Cezayir asıllı Lamia Abed'in yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Savcı tarafından sorgulanan kamyon şoförü İbrahim T., lastik aldığı iş yerinin sahibi F.H., iş yeri çalışanları N.B. ve Y.Ö. adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-09-07 20:42:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.