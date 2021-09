Rektör Özkan: Aşı toplumun tek kurtuluşu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi'nde Covid yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, hastaların yüzde 80'inin aşı olmayanlardan olduğunu aktardı. Covid'e karşı en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "Aşı çok kıymetli. Allah'a şükür elimizde aşı gibi bir silahımız var. Bu silahı göz ardı etmememiz gerekiyor. Aşıyı komplo teorisi olarak görüyorlar, bunu anlamak mümkün değil. Aşı olmayanları maalesef çok sıkıntılı süreçler bekliyor. Aşı bütün toplumun tek kurtuluşu" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi'ndeki Covid çalışmaları hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. AÜ Hastanesi'nde 6 ünite Covid pandemi servisi olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, pandemi servisinde bulunan 130 yataktan yüzde 90'ının dolduğunu belirtti. Toplam 29 yatak olan 2 Covid yoğun bakım ünitesinin tamamen dolduğunu belirten Özkan, bu hastaların yüzde 80'inin aşı olmayanlar olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid vaka sayılarını her gün açıkladığını, fakat vaka sayılarının istenilen oranda düşmediğini aktardı.

AÜ'de aşı ve kit çalışmalarının hala devam ettiğini belirten Özkan, "Bunlar uzun süreli araştırmalar. Yeni mutasyonlara karşı da kendimizi revize etmemiz gerekiyor. Aşı çalışmalarımız hala devam ediyor" diye konuştu.

'AŞIYI KOMPLO TEORİSİ OLARAK GÖRENLERİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Covid'e karşı en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, şunları söyledi:

"Allah'a şükür elimizde aşı gibi bir silahımız var. Bu silahı göz ardı etmememiz gerekiyor. Aşıyı komplo teorisi olarak görüyorlar, bunu anlamak mümkün değil. Biz her şeyi çok net görüyoruz. Biliyorsunuz ben ilk aşı gönüllülerindenim. Aşı olmazsanız maalesef çok sıkıntılı süreçler insanları bekliyor. Aşı bütün toplumun tek kurtuluşu."

'KOL VE RAHİM NAKLİ OLAN HASTALAR GAYET İYİ'

Prof. Dr. Özkan, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte ve 40 kişilik ekiple Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim naklini Havva Erdem'e (31) ve Türkiye'nin 5'inci çift kol naklini Yavuz Ayılmazdır'a (34) yaptıklarını hatırlattı. Erdem ve Ayılmazdır'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Özkan, "Son iki ay içerisinde Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ve 2'nci rahim nakillerini gerçekleştirdik. İkisinin de sağlık durumu iyi. Kol nakli İstanbul'dan geldiği için hemen göndermeyi çok uygun görmedik. Biraz daha gözetim altında kalmasını istedik. Rahim nakli de gayet mutlu mesut devam ediyor. Onu da yavaş yavaş evine gönderme aşamasına geliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar dünyada ve Türkiye'de çok yeni ameliyatlar, her şekilde komplikasyonlarını takip ettirmeniz gerekiyor. Bu açıdan da bütün ekip teyakkuzda ama çok şükür herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık" dedi.

'KADAVRADAN BAĞIŞLAR ARTTIKÇA NAKİLLER DEVAM EDECEK'

Covid nedeniyle nakilleri uzun bir süre ertelediklerini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Bunlar hayat kurtarıcı değil, hayat kalitesini artırıcı ameliyatlar. Testlerin biraz daha güvenilir olması ve yakın takiplerle yavaş yavaş nakilleri hızlandırmaya başladık. Bundan dolayı insanlar umutlandı. Başvurular yeniden canlandı. Başvuruların yanı sıra önemli olan şey donörlerin olması. Özellikle kol ve yüz nakillerini canlıdan yapamıyoruz, kadavradan alınması gerekiyor. Kadavradan bağışlar son derece kıymetli ve önemli. Beyin ölümü gerçekleşen kimsenin maalesef geri dönüşü olmuyor. İnsanlara bunu anlatıp ikna etmek çok da kolay olmuyor. Ancak kadavradan bağışlar artarsa bizler de ameliyatları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AÜ İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HALKLA İÇ İÇE

Bakanlıkla yürütülecek bir proje için geçen haftalarda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla bir araya geldiklerini anlatan Özkan, "Üniversiteler aynı zamanda halkla iç içe olması gereken kurumlardır. Biz de hem sporu hem de halkı işin içine kattığımız projeler geliştirdik. İnşallah en kısa zamanda projelere başlayacağız" dedi.

'EĞİTİMİN KALİTELİ, SAĞLIKLI VE GÜVENDE OLMASI ÖNEMLİ'

Akdeniz Üniversitesi'ndeki yeni projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özkan, "Covid zamanında eğitimin kaliteli, sağlıklı ve güvende olabilmesi çok önemli. Şu etapta bütün yoğunluğumuzu buna verdik. Geçen sene öğrencimiz yoktu bunu uzaktan yapmak belki kolaydı ama fiziki şartları buna uydurmaya çalışmak çok da kolay olmuyordu. Özellikle araştırma laboratuvarlarını çok güçlendirdik. Bundan sonra bu laboratuvarlarda geliştirilecek tıp, biyoloji ve tarım gibi alanlarda projeler var. Çeşitli binaların yapımı söz konusu. Otopark, Akdeniz Üniversitesi için büyük bir sıkıntıydı. Halk için özellikle büyük bir proje. Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ortak yapılacak. Bunlar şu anki kısa vadeli projeler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-09-08 10:14:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.