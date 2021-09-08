16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü

DHA

16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Baba Bülent ve anne Ebru Dur, cenazenin alınması sırasında yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Efe Asaf Dur, bu sabah ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur´un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur´un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.
Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-09-08 12:00:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dikenli deniz kestanesi, kendisi gibi işgalci türlere korumalık yapıyor'
YEREL HABERLER 'Dikenli deniz kestanesi, kendisi gibi işgalci ...
Antalyaspor, Gaziantep deplasmanına odaklandı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Gaziantep deplasmanına odaklandı
Rektör Özkan: Aşı toplumun tek kurtuluşu
YEREL HABERLER Rektör Özkan: Aşı toplumun tek kurtuluşu
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk ...
Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Traktöre çarpan sürücü otomobilin camından yola fırladı
YEREL HABERLER Traktöre çarpan sürücü otomobilin camından yola ...
Şarkıcı Burcu Güneş: Babamın ikinci eşinin açıklamaları tamamen yalan
YEREL HABERLER Şarkıcı Burcu Güneş: Babamın ikinci eşinin ...
Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (3)
YEREL HABERLER Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü ...
Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)
YEREL HABERLER Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)
Anne karantinada, baba çatıda, çocuklar sokakta
YEREL HABERLER Anne karantinada, baba çatıda, çocuklar sokakta
46 yaşındaki polis memuru korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER 46 yaşındaki polis memuru korona virüse yenik düştü
Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri döktürdü Karantinadaki eşiyle tartışan temaslı adam, polisi kapısında görünce çatıya çıktı Çocuklarının gözü önünde intihara teşebbüs eden adamın temaslı çocukları ise mahallede adeta cirit attı
YEREL HABERLER Temaslı adam çatıda polise 7 saat ecel terleri ...
Yaralı 2 caretta caretta, tedavi için 290 kilometre mesafedeki merkeze götürüldü
YEREL HABERLER Yaralı 2 caretta caretta, tedavi için 290 kilometre ...
Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
YEREL HABERLER Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
Kemer’de okullara dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Kemer’de okullara dezenfekte çalışması
Yangında hayvanları telef olan Manavgatlılara, Korkuteli'nden destek
YEREL HABERLER Yangında hayvanları telef olan Manavgatlılara, ...
Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)
YEREL HABERLER Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü ...
Aytemiz Alanyaspor Bisiklet Takımı, İzmir’den madalya ile döndü
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor Bisiklet Takımı, İzmir’den madalya ...
Beymelek’te çıkan orman yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Beymelek’te çıkan orman yangın söndürüldü
Üç çocuk annesi Cezayirli kadının ölüm nedeni yürekleri sızlattı Mahallesine girmeyen okul servisindeki çocuğunu kavşakta beklerken kamyondan fırlayan lastik çarptı Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ve lastik tamircileri adliyeye sevk edildi Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Çocuğunun gelmesine 15 dakika kala hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Üç çocuk annesi Cezayirli kadının ölüm nedeni ...
Suluada plajları doldu
YEREL HABERLER Suluada plajları doldu
Akseki Belediyesi Alaçeşme Mahallesinde yol ve çevre düzenleme çalışması başlattı
YEREL HABERLER Akseki Belediyesi Alaçeşme Mahallesinde yol ve çevre ...
Öğrenciler, ilk kez gördükleri kum zambaklarının korunmasını istedi
YEREL HABERLER Öğrenciler, ilk kez gördükleri kum zambaklarının ...
Ağırlaştırılmış müebbet verilen eski kocanın Google aramaları dehşete düşürdü
YEREL HABERLER Ağırlaştırılmış müebbet verilen eski kocanın Google ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.