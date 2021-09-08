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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afetzedeler için kurulan konteynırların önüne mıcır serimi yapılıyor

İHA

Afetzedeler için kurulan konteynırların önüne mıcır serimi yapılıyor

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Manavgat’ta hizmet çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca afetzedeler için kurulan konteynerlerin önüne mıcır serimi yapıyor. Yaklaşan kış mevsiminde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için serilen mıcır, bölgeye 25 tır yardımıyla taşındı.
Kepez Belediyesi, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Manavgat’ta hizmet çalışmalarını sürdürüyor. 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangın felaketi can, mal ve binlerce hektarlık ormanlık alanın yok olmasına neden oldu. Kepez Belediyesi, yangının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerini bölgeye sevk ederek, arasözlerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Afet bölgesi için tek yürek olan ilçede, ‘Haydi Kepez Manavgat’a Destek’ kampanyası düzenleyen Kepez Belediyesi, afetzedelere de her türlü yardım malzemesini en kısa sürede ulaştırdı.

“Besicilere yem ve saman desteği”
Bölgedeki küçük ve büyükbaş hayvanlara arasözlerle su taşıyan Kepez Belediyesi, besicilere de saman ve yem desteğinde bulundu. AFAD’ın bölgedeki her türlü hizmetine tüm ekipleriyle birlikte destek olan Kepez Belediyesi, yanan evlerin yıkım çalışmaları ile bölgenin temizlik çalışmalarını da üstlendi. Belediyenin Veterinerlik Hizmetleri Birimi de, yangında alevlerden ve duman etkilenen büyükbaş, küçükbaş, binek, sokak ve yaban hayvanlarının tedavisi içinde bölgede klinik hizmeti verdi.

“Gezici sağlık merkezi”
Gezici Sağlık Merkezi, yangın bölgesinde mahalle mahalle, köy köy dolaştı. Gezici Sağlık Merkezi, doktor muayenesi, yanık tedavisi, pansuman, şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, hemogram testi, EKG işlemlerinin yanı sıra hastaların reçeteleri yazıldı, ilaçları da ücretsiz verildi.

“Bölgeye 25 tırla taşındı”
Kepez Belediyesi ekipleri, evleri zarar gören vatandaşların barınma ihtiyacının giderilmesi için konteyner kurulumuna destek oldu. Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Manavgat’ta çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca afetzedeler için kurulan konteynerlerin önündeki toprak zemine de mıcır serimi yapıyor. 3 gün sürecek çalışmalar sonunda Gündoğdu, Hacısali, Kalemler, Ulukapı, Yavru Doğan Mahallelerine toplamda 500 metre küp mıcır serilecek. Bölgeye serilen mıcır 25 tır yardımıyla taşındı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mıcır serim işlemi ile yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla yağmur suyunun toprak zeminle buluşmasıyla vatandaşların yaşayabileceği mağduriyet ortandan kaldırılmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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