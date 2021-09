Yangınzede çocuklara eğitim seti desteği

Manavgat Belediyesi Ulukapı, Yaylaalan, Oymapınar, Dikmen, Yavrudoğan, Karavca, Güzelyalı, Demirciler, Çeltikçi, Belenobası, Bucakşeyler, Kalemler, Evrenseki, Aşağı Işıklar, Cevizler, Karaöz, Hacıali, Sevinç, Tilkiler ve Sırtköy Mahallelerinde okula başlayan çocuklara, içerisinde her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu eğitim setlerini teslim etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de Belenobası İlkokulu'na giderek hem öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi, hem de içerisinde boya, beslenme çantası, suluk, kalem, defter gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim setlerini hediye etti.



“Her şey çocuklarımız için”

Yangına maruz kalan çocukların, bir an önce normal hayata dönmelerini sağlamak için tüm imkanlarını kullandıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalışmalarının aynı hızda devam edeceğini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “ İçimizi yakan orman yangınlarında evlerini kaybeden çocuklarımızın huzurlu bir ortamda bulunması ve kötü süreçten bir an önce arınması için kendi imkanlarımız dahilinde onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Yeni eğitim döneminin ilk gününde çocuklarımızla bir araya gelerek gücümüz nispetinde onları mutlu edecek hediyeler verdik. Tüm çocuklarımıza ve eğitim camiasına verimli bir dönem diliyorum. Onların yüzünün gülmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

