Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem´i kadrosuna kattı

Ceren ŞAHİN / ALANYA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem´i kadrosuna kattığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper, bugün Alanya'ya geldi. Genç stoperin transferi Aytemiz Alanyaspor´un sosyal medya hesabından, "Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.
BOAVİSTA´DAN ALANYASPOR´A
Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti. Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.89 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Chidozie Awaziem´in havaalanından görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Ceren ŞAHİN
2021-09-08 22:22:27
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