Yangından zarar gören arıcılar için ortak çözüm önerisi bildirgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangından zarar gören arıcılar için ortak çözüm önerisi bildirgesi

İHA

Yangından zarar gören arıcılar için ortak çözüm önerisi bildirgesi

Türkiye Arıcılar Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu’nun Muğla toplantısında arıcıların sorunları için çözüm talebi çağrısı yapıldı.
150 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığı Türkiye’de, yangından etkilenen bölgelerdeki zararı tespit etmek ve çözüm önerileri için bir araya gelen akademisyen ve sivil inisiyatifler yaptıkları çalışmanın sonuçlarını içeren ortak bildiri yayınladılar. Orman yangınlarından en çok etkilenen Muğla’da, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Güvenilir Ürün Platformu (GÜP) tarafından ve bir Propolis markası desteğiyle başlatılan tespit ve çözüm önerileri toplantısına birçok akademisyen, kurum ve STK’dan destek geldi. 21 Ağustos’ta bir araya gelen paydaşlar yangının zararlarını minimuma indirecek çözüm önerilerini kapsayan ortak sonuç bildirisi yayınladılar. İlgili tüm kesimlere iletilen sonuç bildirisinde hem sahadan alınan bilgiler hem de yapılan toplantıda ortaya konulan görüşler yer aldı.

“Görüşler konuşuldu”
Arıcılara, bilim insanlarına, medyaya, bakanlık yetkililerine ve ilgili tüm kesimlere gönderilen sonuç bildirgesinde aşağıdaki görüşler dile getirildi. “Acil eylem planı hazırlamak suretiyle; Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve arı yetiştirici birlikleri ile beraber çalıştay yapılmalıdır. İl orman müdürlüklerince; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Antalya’da bulunan çam balı üretim alanlarının, arıcıların kullanımına müsaade edilmesini, talep etmekteyiz. Çünkü; çam balı, yılın son bal üretimidir ve arıcılarımızın büyük bir kısmı Anadolu’da bal üretimi yapamamıştır.
Bu yıla mahsus olmak üzere, profesyonel arıcılarımıza işletme yaşam desteği verilmesi ve verilecek desteğin de sonbahar dönemine girilmeden önce temini gerekmektedir.
Bal üretim alanlarının arttırılması konusunda, 2019 yılında s Dr. Bekir Pakdemirli’ye Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) tarafından sunulan rapor baz alınarak, kısa ve orta vadede yapılması planlanan çalışmalar öne alınmalıdır. Çam Koşnilinin zararlı böcek kategorisinden çıkartılması ve saha çalışmaları ile basra böceğinin adapte olabileceği bölgeler belirlenmelidir. Bu bölgelerde Pinus spp. ağaçlarına böceğin transplantasyonu da yapılmalıdır.

“Milli araziler kontrollü olarak kullanıma açılmalı”
Kontrollü bir şekilde bu yıl ve önümüzdeki yıllara has olarak milli emlak arazilerinin bal üretimine açılmasını ve Kuşadası Milli Parkı’nın bu yıla özel çam balı üretimi için kullandırılma kararı alındı. Arıcılığın kendini toparlama süreci göz önüne alınarak yasak ve kısıtlamalardan muaf üretim imkanları sağlanmalıdır.
Basralı orman alanlarının tespiti ve bu alanlarda ormancılık faaliyetlerinin belirlenen/belirlenecek esaslara göre işletilmesi hususu böceğin doğal olarak yayılış yaptığı Antalya, İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri içinde plan yenileme dönemlerinde yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’nin basralı ormanlarının da envanteri çıkartılmalı ve bu alanlardan yararlanma düzeyi arttırılmalıdır.

"Arı kovanı destekleme tespitleri arttırılmalı"
Son 3035 yıldır meydana gelen yangınlar, kesimler ve yapılaşmalar nedeniyle en az 30 bin hektarlık basralı sahalar kaybedilmiş ve çam balı üretim alanları daralmıştır. Mevcut kaybedilen bu alanların yerine telafi edici çalışmalar bugüne kadar yapılmamıştır. Bal verimi sağlaması da ancak Basra böceğinin ağaca yerleşmesi ve ağaçların da 3540 yaşına gelmesi ile sağlanmaktadır. Çam balının bir ağaçtan gelen ekonomik getirisinin, ağaç kerestesinin ekonomik getirisine göre 100 kat fazla olduğu unutulmamalıdır. Arılı kovan destekleme tespitlerinin geç sonbahar yerine Ağustos ayında yapılmaya başlanmalı ve miktarı arttırılmalıdır.

“Arıcıların borçları ertelenmeli”
Üretim gerçekleşmeyen birçok bölge göz önüne alınınca arıcıların bu yıl ödemesi gelen Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçlarının ülke genelini kapsar şekilde en az 1 yıl faizsiz ertelenmeli veya af edilmelidir. Kovan desteğinin yüzde 100 arttırılarak ödenmeli ve çam balı üreticilerine 30 TL/kg üretim desteği verilmelidir. Yangından etkilenen bölgelerde, arıların temel besin kaynağı olan nektar kaynakları yok olmuştur. Arıların kış mevsimini geçirmelerini sağlamak için de arıcılara acilen arı yemi desteği sağlanmalıdır.

"Başka bölgelerden gelen tohumlar serpilmemeli"
Yanan bölgenin restorasyonu açısından 30 yaşından daha yaşlı kızılçam ormanları, doğal gençleşme oranları farklı olsa da büyük oranda gençleşecektir. Bu nedenle, boşaltma kesimleri sonrasında bu alanlarda herhangi bir ekim veya dikim çalışmasına gerek yoktur. Genel olarak bu sahalara tohum serpme yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu sahalara ait lokal tohum kaynakları büyük ihtimalle bulunmamaktadır. Dolayısıyla diğer bölgelerden getirilecek tohumların bu bölgelere serpilmesi uzun dönemde genetik bir bozulmaya neden olacağından bu uygulamadan kaçınılmalıdır. Maki ve sert yapraklı ormanlar kısa bir süre içinde eski yapılarına ulaşacaklardır.

"Ağaçların korunması gerekiyor"
Yangın sahasının büyüklüğü nedeniyle bu alanlarda herhangi bir çalışmaya gerek bulunmamaktadır. Bu sahaların ağaçlandırmaya konu edilmesi de uygun olmayacaktır. Çünkü sürgünden yenilenen çalılar çok hızlı bir büyüme gösterecektir ve dikilecek fidanların bu bitkilerle mücadele etmesi pek mümkün görünmemektedir. Genç kızılçam ormanları asıl olarak ağaçlandırma çalışmalarına konu olması gereken sahalardır. Bu alanlarda uygun ağaçlandırma teknikleriyle çalışmaların yapılması gerekir. Ağaçlandırma da kullanılacak türlerin başında da kızılçam gelmektedir. Mevcut yangınlar bize yangına dirençlidayanaklı orman kurma kapsamında tür değişime giden uygulamaların pek bir faydasının olmadığını kanıtlamış bulunmaktadır. Megayangın karşısında hangi türle ağaçlandırma yapılırsa yapılsın fark etmemektedir. Yangın geçiren sahalarda yanmayan veya kısmen zarar gören ağaçların kesilmemesi, bu ağaçların Basra böceğinin devamlılığı açısında korunması gerekmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ANTGİAD Başkanı Sert’ten Altın portakal için ‘Mural’ çalışma önerisi
YEREL HABERLER ANTGİAD Başkanı Sert’ten Altın portakal için ‘Mural’ ...
Balık 70, kafasındaki taş 600 lira
YEREL HABERLER Balık 70, kafasındaki taş 600 lira
Küle dönen sanatevine dansla veda ettiler
YEREL HABERLER Küle dönen sanatevine dansla veda ettiler
Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem´i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem´i kadrosuna ...
(Düzeltme) Antalya’da sağlık çalışanlarının izinleri açıldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Antalya’da sağlık çalışanlarının izinleri ...
Antalya’da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi
YEREL HABERLER Antalya’da sağlık çalışanlarının izinleri iptal ...
Yangında kovanları zarar gören 23 arıcıya ücretsiz 350 arı kovanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Yangında kovanları zarar gören 23 arıcıya ücretsiz ...
Motosiklet üzerinde ayağa kalkan sürücüye 1483 lira ceza
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinde ayağa kalkan sürücüye 1483 lira ...
Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi
YEREL HABERLER Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi
AESOB Başkanı Dere : “Ahilik kültürünün toplumumuzdaki önemi çok büyük”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere : “Ahilik kültürünün ...
Berat Onur Pınar, Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Berat Onur Pınar, Antalyaspor'da
Biri doğum öncesi, diğeri sonrası koronavirüse yakalanan iki anne öldü, 3 bebek öksüz kaldı
YEREL HABERLER Biri doğum öncesi, diğeri sonrası koronavirüse ...
19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor’da
YEREL HABERLER 19 yaşındaki Berat Onur Pınar, FTA Antalyaspor’da
Büyükşehir’in çalışmaları meslek odalarının temsilcilerine anlatıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in çalışmaları meslek odalarının ...
Alanya’da yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Alanya’da yol yapım çalışmaları
Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı Annelerden birinin ikiz bebekleri sezaryenle alındı
YEREL HABERLER Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını ...
Kemer Arslanbucak’a yapılacak anaokulu 8 ay içerisinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Kemer Arslanbucak’a yapılacak anaokulu 8 ay ...
Yangınzede çocuklara eğitim seti desteği
YEREL HABERLER Yangınzede çocuklara eğitim seti desteği
Afetzedeler için kurulan konteynırların önüne mıcır serimi yapılıyor
YEREL HABERLER Afetzedeler için kurulan konteynırların önüne mıcır ...
Muratpaşa 287 çocuğu sünnet ettirdi
YEREL HABERLER Muratpaşa 287 çocuğu sünnet ettirdi
Kamyondan fırlayan lastiğin sebep olduğu ölümlü kazada 3 şüpheli tutuksuz yargılanacak Servisten inecek çocuğunu beklerken kamyondan fırlayan lastiğin çarpmasıyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyondan fırlayan lastiğin sebep olduğu ölümlü ...
ALKÜ ve Alanya HEP'li öğrenciler için kurulan Gençlik Hizmetleri Birimi açıldı
YEREL HABERLER ALKÜ ve Alanya HEP'li öğrenciler için kurulan Gençlik ...
Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir ...
16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.