Antalya Film Forum’da uzun metraj kurmaca, belgesel ve dizi kısa dizi projeleri belli oldu

Antalya Film Forum, Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work In Progress Platformları ile Dizi Kısa Dizi Pitching Platformu projeleri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum bu yıl sekizinci kez düzenleniyor. 46 Ekim tarihleri arasında tüm etkinliklerin çevrimiçi gerçekleşeceği Forum'un Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work in Progress Platformu ile Dizi Kısa Dizi Pitching Platformu projeleri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemeyi amaçlayan, ana veya ortak yapımcısı Türkiye'den olan projelere açık Antalya Film Forum Bölümü'nde, değerli jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Kurmaca Work in Progress Platformu'nda bir proje 80 bin TL, bir proje de 40 bin TL; Belgesel Work in Progress kategorisinde iki proje toplam 60 bin TL değerinde ödül kazanacak. Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda ise ödül BluTV tarafından verilecek” dedi.



“Kurmaca Work in Progress Platformu'nda beş proje yarışacak”

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress Platformu'na bu yıl 16 proje başvurdu. Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, Selanik Film FestivaliBalkan Survey bölümü direktörü Dimitris Kerkinos ve uluslararası satış şirketi Alpha Violet satın alma ve satış sorumlusu Keiko Funato'dan oluşan seçici kurul beş projeyi bu bölüme seçti. Bu projeler; Alara Hamamcıoğlu, Sinan Kesova ve Arda Çiltepe'nin yapımcılığını, Orçun Köksal'ın yönetmenliğini üstlendiği “Bars”; Halil Kardaş'ın yapımcısı olduğu, Bekir Bülbül'ün yönettiği “Bir Tutam Karanfil”; Mehmet Bahadır Er, Sviatoslav Bulakovskyi ve Maryna Er Gorbach'ın yapımcılığında Maryna Er Gorbach yönetmenliğinde çekilen “Klondike”; yapımcılığını Evren Yıldırım ile üstlenen Murat Düzgünoğlu'nun aynı zamanda yönettiği “Köpekle Kurt Arasında” ve yapımcılığını Betül Sezgin, Giovanna Ribes ve Christo Bakalov'un, yönetmenliğini Çiğdem Sezgin'in üstlendiği “Suna”

Kurmaca Work in Progress ana jürisi; iki projeye toplam 120 bin TL değerinde para ödülü verecek.



“Belgesel Work in Progress Platformu'nda beş proje yarışacak”

Aralarında Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı ödüllü "Dokunma Bana"nın da bulunduğu filmlerin yapımcısı ve Balkan Documentary Center yöneticisi Martichka Bozhilova, dünyaca ünlü belgesellerin satış ve dağıtımını yapan Cinephil'den Olivier Tournoud ile yönetmen, yapımcı ve danışman Zeynep Güzel'den oluşan seçici kurul 22 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress Platformu'na beş proje seçti.

Eylem Kaftan'ın yönettiği ve yapımcılığını Lynette Fortune ile paylaştığı “Bir Gün, 365 Saat”; Mümin Barış'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği “Bir Parça Memleket”; Pınar Fontini'nin yönetmeni ve yapımcısı olduğu “Filmin Adı Ne?”; yönetmenliğini Gürcan Keltek'in yaptığı ve yapımcılığını Marc van Goethem ve Arda Çiltepe ile paylaştığı “Horde”; yönetmenliğini Efe Öztezdoğan ve İpek Kent'in, yapımcılığını Aslıhan Altuğ ve Haluk Koçak'ın üstlendiği “Road To Tokyo” bu bölümde yarışacak yapımlar olarak belirlendi.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress ana jürisi; iki projeye toplam 60 bin TL değerinde para ödülü verecek. Bir projeye Postbıyık Post Production tarafından Ses Post Prodüksiyon Ödülü sunulacak, bir projeye Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü ve ayrıca bir projeye de Başka Sinema Dağıtım Ödülü verilecek.



“Dizi Kısa Dizi Pitching Platformu'nda beş proje yarışacak”

Dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle geçen yıl programa alınan Dizi Kısa Dizi Pitching Platformu'na bu yıl yapılan 21 başvuru arasından beş proje seçildi.

Ödüllü film ve dizi yapımcısı C. Aslı Filiz, ARTE ve ZDF film departmanları eski yöneticisi ve yapımcı Meinholf Zurhorst ve BluTV içerik satın alma sorumlusu Şehnaz Uğur'dan oluşan seçici kurul; yönetmenliği İsmail Özgür Balamir'e, yapımcılığı Can Aygör'e ait “Bar İşleri”; yapımcılığı Sedat Tanrıkolu'na, yönetmenliği Salih Toprak'a ait “Barbar”; Aslıhan Altuğ, Büke Akşehirli ve Yiğit Hepsev'in , Aslıhan Aktuğ ve Büke Akşehirli'nin aynı zamanda yapımcısı olduğu, Yiğit Hepsev'in yönettiği “Dünyalılar”; Yönetmenliği Ceren Arslan'a, yapımcılığı Rıfat Erkek'e ait “Eşik” ve Ahmet İlker Coşkun'un Deniz Bayraktaroğlu ile paylaştığı ve aynı zamanda yönettiği, yapımcılığını Hazal Özeren'in üstlendiği “Yanlış Kararlar Merkezi” adlı projeleri seçti. Bu yıl Dizi Kısa Dizi Pitching Platformu'nda, jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen bir projeye BluTv, 35 bin TL değerinde para ödülü verecek.



“Antalya Film Forum Ödülleri 6 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak”

Antalya Film Forum'un direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu uluslararası danışmanlığını Katriel Schory, Kristina Trapp ve Simone Baumann üstleniyor. Antalya Film Forum'un, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'na ve Antalya'yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu'na seçilen projeler ve platform jürileri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

