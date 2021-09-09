Vali Yazıcı: “Gelecek nesillere daha yeşil bir Antalya bırakmak istiyoruz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Orman Bölge Müdürlüğü’nün ağaçlandırma çalışmaları, fidan üretimi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi konuları değerlendirildi.

Vali Yazıcı, ilk olarak Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yapımı devam eden, ahşap mimarisi ve ağaç işçiliğiyle dikkat çeken camide incelemelerde bulundu. Camide yapılan işçilik ve çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Vedat Dikici’den bilgi aldı.



“Yangının etkilediği alanlara yapılacak çalışmalar için bilgi aldı”

Vali Yazıcı, incelemenin ardından Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı sunumu dinledi. Yangının etkilediği alanlarda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda yangın sonucu zarar gören otsu ve odunsu taksonların böcek zararlarına maruz kalmadan ve ekonomik değerlerini yitirmeden sahadan uzaklaştırılarak en ekonomik şekilde değerlendirilmeleri, boşaltılan ormanlık alanlarda alınacak silvikültürel tedbirlerle tohum ekimi ve gerekli yerlerde yöreye uygun türlerle fidan dikilmesi suretiyle sahaların ağaçlandırılması, yeni yol ve emniyet şeritlerinin tesis edilmesi ve diğer ormancılık faaliyetlerine dönük halihazırda yapılan çalışmalar değerlendirildi.



“Daha yeşil bir Antalya”

Yapılan sunumun ardından Vali Yazıcı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya, daha yeşil bir Antalya bırakmak adına Orman Bölge Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmaların çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Son dönemde orman teşkilatının, tahrip olan ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda büyük bir çalışma ve gayret içerisinde olduğuna da değinen Vali Yazıcı aynı şekilde Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş’ta da yanan alanlar için hızlı ve etkili şekilde ağaçlandırma yapılmasının önemini vurguladı.

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