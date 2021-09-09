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Rusya'nın domates ve biber ithalatına kısıtlamayı kaldırması Antalyalı üreticiyi sevindirdi

DHA

Rusya'nın domates ve biber ithalatına kısıtlamayı kaldırması Antalyalı üreticiyi sevindirdi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını duyurduğu haberi, Antalya'da sevinçle karşılandı. Sektör temsilcileri, Rusya'nın domatese uyguladığı 50 biner ton olarak uygulanan kotanın da tamamen kaldırılmasını istiyor.
Rusya Federasyonu, pepino mozaik virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve domates kahverengi rugose meyve virüsü tespit edildiği gerekçesiyle 11 Aralık 2020 tarihinde Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatını yasakladı. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'nın (Rosselhoznadzor), Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren yaklaşık 10 aydır süren Antalya ve İzmir'de üretilen domates ve bibere getirilen ithalat yasağının kaldırıldığını duyurması, Antalya'da sektör temsilcileri, üreticiler ve ihracatçıları sevindirdi.
YENİ İHRACAT SEZONU ÖNCESİ YASAK KALDIRILDI
Söz konusu kısıtlama nedeniyle Antalya ve İzmir menşeli ürünlerin yaklaşık 10 aydır Rusya'ya ihraç edilemediğini belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Şimdi o kısıtlamayı kaldırdılar. Türkiye'den Rusya'ya hem domates hem de biber ihracatı ağırlıklı olarak zaten Antalya'dan yapılıyordu. Virüs sebep gösterilerek sadece bu iki ilin ürünleri kısıtlanmıştı ama aslında virüs olayı çok da gerçeği yansıtmıyordu. Bu süreçte ciddi görüşmelerimiz oldu ve özellikle yeni ihracat sezonu öncesinde bu yasağın kaldırılması çok iyi oldu. Çünkü henüz daha bizim yeni sera ürünlerimiz çıkmadı, yaklaşık bir ay sonra çıkacak. İhracatımız da böylelikle yeniden başlar. Çok sevindirici bir haber, ihracatçılarımız ve üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.
SIRADA KOTA VAR
Rusya'nın uyguladığı kota uygulamasının ise hala kaldırılmadığına dikkati çeken BAİB Başkanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Domates ihracatına yönelik kotayla ilgili süreç devam ediyor. En son açılan 50 bin tonluk kota da henüz dolmadı. Hesaplarımıza göre şubat ayına kadar ihracatımızda sorun görünmüyor. Biberde ise herhangi bir kota uygulaması yoktu. Kota uygulamasının da tamamen kaldırılması için girişimlerimiz devam ediyor ve kotanın da kaldırılmasını bekliyoruz."
'BU KARAR OLUMLU'
Rusya'nın yasağı kaldırmasıyla ilgili resmi kararın henüz ilgili makamlara ulaşmadığını belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise, "Kısıtlamaların her türlüsünü zaten kabul edemiyoruz, çünkü ticaretimizi engelliyor. Bu kısıtlamanın kalkması da Antalyalı üreticimizin ürünlerinin ihracatı için yararlı bir sonuç olmuştur. Yeni açılacak ihracat sezonu öncesi bu haber bizim için çok olumlu. Domates için uygulanan kotanın da bir an önce kaldırılması iki ülke ticaretinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Antalya ve İzmir'e uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasına sevindik, mevcut kota uygulamasının da kalkması iki ülke karşılıklı ticaretimizin gelişmesi için çok sağlıklı olacaktır" diye konuştu.
EN ÇOK İHRACAT ANTALYA'DAN YAPILIYORDU
İki kent için uygulanan domates ve biber ihracatındaki kısıtlamanın kaldırılmış olmasına yönelik kararı sevinçle karşıladıklarını dile getiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Antalya'daki domates ve biber üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından sevindirici bir haber. Zaten bu iki üründe de Rusya'ya en çok ihracatın yapıldığı il Antalya idi. Bu kısıtlama kaldırıldı fakat diğer taraftan domates ihracatında 50 bin ton, 50 bin ton şeklinde artırılarak devam eden kota uygulaması var. Domatesteki bu kota uygulamasının da kaldırılmasını istiyoruz. Tamamen kaldırılması yaş meyve ve sebze sektörü açısından çok önemli olacaktır" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-09-09 11:52:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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