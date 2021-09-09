Kaş’ta evde kaçak olarak üretilen 60 litre etil alkol ele geçirildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir şahsın kaçak alkol ürettiği ihbarı üzerine, şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 60 litre etil alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Sahil Aklar Mahallesinde M.Y., isimli şahsın kaçak alkol ürettiği ihbarının alınması üzerine düzenlenen operasyonda, M.Y’ye ait ev ve eklentileri ile şahsa ait otomobilde yapılan aramada kaçak içki üretiminde kullanılan 5 litrelik 12 adet toplam 60 litre etil alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.