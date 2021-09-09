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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Herkes İçin Bisiklet Projesi’nin mentörlük görüşmeleri başladı

İHA

Herkes İçin Bisiklet Projesi’nin mentörlük görüşmeleri başladı

Kentlerde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını amaçlayan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin de yer aldığı ‘Herkes İçin Bisiklet Projesi’nin mentörlük görüşmeleri başladı.
‘Herkes İçin Bisiklet Projesi’ kapsamında pilot şehirler olarak belirlenen Antalya, Adana, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya’dan Büyükşehir Belediyeleri ve paydaş STK'ların katılımıyla yapılan eğitimler sonrasında her il için mentörlük görüşmeleri yapılıyor. Eğitimlerde tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılıyor.

“Çevrimiçi toplantı”
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen mentörlük görüşmesine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’ndan projede görevli personeller ile projenin Antalya paydaşları olan Antalya Kent Konseyi ve Antalya Bisiklet Derneği’nden ilgili kişiler katıldı.

“Yerel eylem planı hazırlanacak”
Eğitimden sonraki 4 aylık süre içerisinde mentörlük süreci başlayacak ve STK’lar kendi şehirleri için yerel strateji ve eylem planı geliştirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise bu süreçte STK’lar ile birlikte çalışacak ve yerel eylem planının hazırlanmasına destek olacak. Bisikletli ulaşımın geliştirilmesi için STK’ların politika geliştirmesini sağlayacak proje kapsamında yapılacak mentörlük görüşmeleri sonucunda pilot iller tarafından yerel strateji ve eylem planlarının hazırlanması ve ilgili STK’ların belediyelerdeki karar vericilere bu planları sunması sağlanacak.

“STK’larla aktif işbirliği”
Herkes İçin Bisiklet projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi; Antalya Kent Konseyi ve Antalya Bisiklet Derneği ile işbirliği yapıyor. Projenin amaçları arasında karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılımı sağlamak için sivil toplumu güçlendirmek yer alıyor. STK’lar ile yerel ve merkezi yönetim arasında iyi yönetişimi teşvik etmek de projenin hedefleri arasında bulunuyor. Ayrıca Hollanda’da bisiklet politikalarını güçlendirmeyi amaçlayan “Tour de Force” örneği üzerinden Türkiye’de bisikletli ulaşım konusunda sektörler arası iş birliğini teşvik etme konusunda da çalışmalar yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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