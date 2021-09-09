Kepez’de elektrik hatları yer altına alınıyor

Kepez’de yer üstündeki elektrik hatları yer altına alınıyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de, modern şehircilik hizmetlerinin tamamlandığı mahallelerin asfalt ve kaldırımlarını yeniliyor.

Kepez Belediyesi ve Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. işbirliğiyle görüntü kirliliğine neden olan, modern şehircilik yapısıyla uyuşmayan yer üstündeki elektrik hatları yer altına alınıyor. Kepez’de devam eden modern şehircilik çalışmaları kapsamında elektrik hatlarının yer altına taşınması çalışmaları Mehmet Akif Ersoy ve Erenköy mahallelerinden sonra Teomanpaşa Mahallesi’nde de devam ediyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de, modern şehircilik hizmetlerinin tamamlandığı mahallelerin asfalt ve kaldırımlarını yeniliyor.



“Elektrik hatları yer altına alındı”

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarında; 13 bin 263 metre küp kazı yapıldı, 7 adet beton köşk konuldu, 729 adet aydınlatma dikildi ve 318 adet kutu konuldu. Elektrik kablolarının yer altına alınmasından sonra Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye bin 350 ton asfalt yama yapıldı. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. Erenköy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarında ise; kazılan bölgeye 4 tane beton köşk, 5 bin 200 metre OG ve 10 bin 100 metre AG kablosu yatırıldı. Akdeniz Elektrik Dağıtımın AŞ. mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalarla tüm sokaklar da aydınlatılıyor. Elektrik kablolarının yer altına alınmasından sonra Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da bu mahalleye bin 200 ton sıcak asfalt döküldü.

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