Finike’de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Finike’de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu

İHA

Finike’de geri dönüşüm aracında çıkan yangın korkuya sebep oldu

Antalya’nın Finike ilçesinde, geri dönüşüm malzemeleri toplamak için sanayi sitesine gelen aracın arka kısmı belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangına ilk müdahaleyi sanayi esnafı yaparken alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
Finike ilçesi Eski Mahalledeki Finike Sanayi Sitesine geri dönüşüm malzemeleri toplamaya gelen özel bir şirkete ait kamyonetin atıklarını topladığı arka kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi sanayi sitesi esnafı yaptı, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar, panik yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumluca Muhtarlar Derneği seçiminde başkan değişmedi
YEREL HABERLER Kumluca Muhtarlar Derneği seçiminde başkan değişmedi
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar film izler gibi izleyip kayıt aldı Antalya’da 5 katlı bir binanın çatısına çıkan genç kız 2 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi
YEREL HABERLER Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, ...
Antalyaspor Hentbol Takımına 6 yeni isim
YEREL HABERLER Antalyaspor Hentbol Takımına 6 yeni isim
Kepez’de elektrik hatları yer altına alınıyor
YEREL HABERLER Kepez’de elektrik hatları yer altına alınıyor
Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da
YEREL HABERLER Chidozie Awaziem, Aytemiz Alanyaspor'da
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Takım daha kaliteli, kulübe daha zengin
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Takım daha kaliteli, ...
Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya sevinci Rusya'nın domates ve biberde ithalat yasağını sezon öncesinde kaldırması çiftçileri mutlu etti Çiftçiler bir ay sonra hasat edeceği ilk örtü altı domateslerin ihracata gitmesini bekliyor
YEREL HABERLER Antalya'da domates ve biber üreticisinde Rusya ...
(ÖZEL) Arabasının çalındığını sandı, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti Birlikte alkol aldığı arkadaşı arabasını çorbacıda unutunca ortalık karıştı Gece alkol aldığı arkadaşının çorbacıda unuttuğu otomobilinin çalındığını sanan vatandaş, polise ihbarda bulundu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Arabasının çalındığını sandı, gerçeği ...
Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım
YEREL HABERLER Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım
Kepez’de elektrik hatları yer altına taşınıyor
YEREL HABERLER Kepez’de elektrik hatları yer altına taşınıyor
Herkes İçin Bisiklet Projesi’nin mentörlük görüşmeleri başladı
YEREL HABERLER Herkes İçin Bisiklet Projesi’nin mentörlük ...
Başkan Esen: “ Hizmette siyaset olmaz ”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “ Hizmette siyaset olmaz ”
(ÖZEL) Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü Kamyonun üzerlerine geldiğini görenler kaçacak yer aradı, büyük panik yaşandı Kaldırımda oynayan küçük kız son anda babası tarafından kamyonun önünden çekilip kurtarıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden ...
Rusya'nın domates ve biber ithalatına kısıtlamayı kaldırması Antalyalı üreticiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Rusya'nın domates ve biber ithalatına kısıtlamayı ...
Kaş’ta evde kaçak olarak üretilen 60 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaş’ta evde kaçak olarak üretilen 60 litre etil alkol ...
Prof. Dr. Mutlu: “İki haftadır vakalarda ılımlı bir düşüş var” AÜ’de günlük bin PCR testi kapasitesi Covid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu: " Turizm sezonunu yavaşlaması, temasın azalması sebebiyle şu an sevindirici bir haber olarak iki haftadır ılımlı bir düşüş var"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mutlu: “İki haftadır vakalarda ılımlı bir ...
Vali Yazıcı: “Gelecek nesillere daha yeşil bir Antalya bırakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Gelecek nesillere daha yeşil bir ...
Aytemiz Alanyaspor transfer sezonunu Awaziem'le kapattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor transfer sezonunu Awaziem'le ...
Otel deposunda bin 498 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Otel deposunda bin 498 litre kaçak içki ele geçirildi
Antalya Film Forum’da uzun metraj kurmaca, belgesel ve dizi kısa dizi projeleri belli oldu
YEREL HABERLER Antalya Film Forum’da uzun metraj kurmaca, belgesel ...
Yangından zarar gören arıcılar için ortak çözüm önerisi bildirgesi
YEREL HABERLER Yangından zarar gören arıcılar için ortak çözüm ...
ANTGİAD Başkanı Sert’ten Altın portakal için ‘Mural’ çalışma önerisi
YEREL HABERLER ANTGİAD Başkanı Sert’ten Altın portakal için ‘Mural’ ...
Balık 70, kafasındaki taş 600 lira
YEREL HABERLER Balık 70, kafasındaki taş 600 lira
Küle dönen sanatevine dansla veda ettiler
YEREL HABERLER Küle dönen sanatevine dansla veda ettiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.